Палестина призвала срочно провести заседание ближневосточного «квартета»

Палестина призывает срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав МИД, заявил посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы считаем, что существующая позиция России конструктивна и что ее нужно не просто сохранять, но и дать ей развитие. Необходимо в короткие сроки созвать заседание ближневосточного «квартета» на уровне министров в Москве или в другом месте. Это необходимо, чтобы остановить опасное развитие событий», – сказал он ТАСС.

По его словам, ответа на инициативу пока не дали США. «Пока что мы ожидаем их отклика на предложение, которое прозвучало уже достаточно давно», – отметил посол.

Он также подчеркнул, что Палестина ценит поддержку, оказываемую Турцией, однако не хотела бы сравнений нынешнего обострения с ситуацией в Нагорном Карабахе. «Мы высоко ценим заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана насчет Иерусалима, палестинского вопроса и поддержки Палестины. Но мы не стали бы смешивать эти темы. Сравнение, которое использовал президент Эрдоган, это просто фигура речи», – добавил дипломат.

Ранее движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня.

В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.

По даным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

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