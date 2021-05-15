В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем

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15 мая, суббота | Последнее обновление — 05:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса
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США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил.
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За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе.
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В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем
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Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.
«Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии», – приводит слова Мешааль РИА «Новости».
Требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободном доступе молящихся в нее, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации.
«Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме», – сообщил Машааль турецкому телеканалу TRT Arabic.
Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Беспилотники ХАМАС атаковали газовую платформу в Средиземном море
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин».
«Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС.
Также радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить его эскалацию.
Беспилотник ХАМАС атаковал химзавод в Израиле
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу, сообщает телеканал Al Jazeera.
Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника, передает ТАСС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев
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Турция поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама.
«Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – добавил турецкий лидер.
Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
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Воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Sky News Arabia сообщает, что пока войска не начали наземное вторжение, интенсивный обстрел ведут авиация и артиллерия. Портал «Дунья аль-Ватан» сообщает о примерно 150 ударах за полчаса, утверждается, что Израиль «применяет фосфорные снаряды».
Премьер-министр Израиля сообщил, что «последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». Он обещал заставить контролирующее сектор Газа движение ХАМАС «заплатить очень высокую цену», передает ТАСС.
Боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены по объектам израильской армии. Позднее «Бригады» объявили о запуске новых 100 ракет в направлении города Ашкелон.
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ПВО Израиля не сработала при ракетном обстреле со стороны Ливана
Три ракеты были выпущены по Израилю из Ливана, при этом ни сирены, ни средства ПВО не сработали, сообщает армия обороны Израиля.
Ракеты разорвались на открытой местности, передает портал MIGnews.com. В ЦАХАЛе не сообщили, кто стоит за ракетным обстрелом.
Ливанский военный источник заявил новостному каналу MTV, что ракеты, по всей видимости, запустила некая палестинская группировка, а не «Хезбалла».
Также представитель ливанской службы безопасности сообщил каналу «Аль-Джазира», что три ракеты были выпущены в сторону Израиля из лагеря палестинских беженцев на юге страны.
«Источник ракет, выпущенных по Израилю, неясен, и расследование продолжается. Ракеты были выпущены из окрестностей лагеря беженцев Рашидие», – сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что по Израилю из Ливана выпустили три ракеты. До этого из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Напомним, с 10 мая между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек.
Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам
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В Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле, сообщили в пресс-службе армии.
В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок. «Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребенок», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Газета The Times of Israel передает, что шесть израильтян, в числе которых был мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела. По данным издания, был обстрелян жилой дом. Также уточняется, что под обстрел попал город Ашкелон, в нем один из снарядов попал в жилой дом, данные о жертвах не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, в пресс-службе армии Израиля заявили о том, что в Тель-Авивском и Центральном округах прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
«Сирены звучат в районе Гуш-Дана», – сообщили в пресс-службе армии. Об этом пишет РИА «Новости».
Также ТАСС передает, что по информации радиостанции «Саут Аль-Акса», боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. По данным СМИ, удары стали ответом радикалов на гибель некоторых своих командиров, среди которых ответственный за город Газа Бассема Ису, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками, в свою очередь, были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Израильский дипломат дал прогноз о развитии конфликта с палестинцами
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«Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.
«С момента эскалации конфликта со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, включая такие крупные города, как Тель-Авив и Реховот. Но надо понимать, что не мы инициировали эти обстрелы. Это они начали обстрел Иерусалима в наш государственный праздник – День Иерусалима», – отметил бывший консул Израиля в Москве, дипломат Алекс Векслер.
По его словам, палестинцы выдвинули Израилю ультиматум – если демонстрации молодежи в Иерусалиме не прекратятся, то они будут стрелять. «Сперва они выпустили 6-7 ракет. Однако наша система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет на подходе к городу, а какие-то – упали в окрестностях. Ни одна ракета не долетела до Иерусалима», – рассказал эксперт.
Что касается последующих обстрелов, то эксперт отметил, что палестинцы существенно продвинулись в ракетном деле. «Выпущенные впоследствии ракеты были усовершенствованного плана. Но израильская система ПВО продемонстрировала свою высокую эффективность», – пояснил эксперт. По его словам, «Железный купол» – это уникальная система ПВО, которая достигает порядка 95% эффективности, но, как и любая другая система, она не дает 100% гарантии прикрытия. «Однако многие страны мира заинтересованы в приобретении нашей находки», – добавил он.
Векслер также отметил, что несколько ракет, выпущенных из сектора Газа, смогли долететь до территории Израиля, в результате чего есть несколько погибших и пострадавших. «Для нас каждый погибший – это колоссальная утрата. Палестинцы уже дважды или трижды просили прекратить огонь, но не мы его открывали. Я уверен, что террористы из движения ХАМАС никогда не пойдут ни на какие мирные соглашения. Любые соглашения с этими людьми могут быть только временными. Теперь наша цель – добиться стратегического успеха в районе проведения операций», – считает политолог.
Эксперт рассказал, что в ходе операции израильские силы впервые снесли несколько многоэтажных зданий в Газе. По его словам, в этих домах проживала элита движения ХАМАС или их спонсоров. «Перед подрывом мы обзваниваем все квартиры этого здания, поскольку у нас есть вся телефонная база жителей сектора Газа и руководителей движения ХАМАС. Мы их предупреждаем о сносе дома через пять минут. Еще через 2-3 минуты мы пускаем на крышу дома маленькую холостую ракету в качестве второго предупреждения и лишь после этого сносим здание», – пояснил собеседник.
«В целом для нас решить вопрос с сектором Газа – дело 30 минут, о чем хорошо знают их военные. Но мы этого не делаем, поскольку Израиль воюет не с жителями этого региона, а с террористами. Поэтому мы выборочно отстреливаем их точки дислокации или подземные тоннели, откуда происходит выпуск ракет», – рассказал Векслер. Он также отметил, что руководство группировки находится в подвалах медицинского центра «Шиба», «но больницы Израиль не трогает».
Эксперт предполагает, что текущая эскалация завершится в течение двух-трех дней. «Атаки будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся оперативного или стратегического успеха. Но этого ждать недолго. Мы защищаем свои интересы на этом маленьком клочке земли», – отметил политолог.
При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны и Израиль связывают общие интересы, поэтому пока они есть, изменений в регионе не будет. Да, эти страны будут нас обвинять и осуждать действия Израиля, потому что их политики работают на внутреннюю аудиторию, иначе же их просто свергнут», – полагает Векслер. По его мнению, лишь одно действие может повлиять на политическую ситуацию в регионе – если администрация Джо Байдена решит пойти на уступки Тегерану в рамках ядерной сделки.
«Это очень не нравится арабским странам. В этой связи Саудовская Аравия и страны Персидского залива рассчитывают на помощь Израиля. Поэтому у нас с ними есть общие интересы. И несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» они весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – заключил политолог.
Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил
о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава.
«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус.
Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
США заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем
Проведение 14 мая открытой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по кризису между Палестиной и Израилем не состоится из-за предложения США перенести ее на более поздний срок.
«Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу», – заявили в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе, передает ТАСС.
Вашингтон предложил отложить проведение открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эскалации между Палестиной и Израилем до 18 мая.
«США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча 14 мая не поддержит усилия по деэскалации», — говорится в документе. «США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая», – говорится в письме постпредства США председателю СБ.
Ранее три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Канцлер Австрии поднял флаг Израиля
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
«Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля», – написал Курц в Twitter.
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Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
СМИ: По Израилю из Ливана выпустили три ракеты
С территории Ливана по северным районам Израиля было выпущено три ракеты, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
«Недавно были обнаружены запуски трех ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи [северный район Израиля]. Сирены, согласно протоколу, активированы не были», – передает сообщение пресс-службы израильской армии РИА «Новости».
Напомним, из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
С понедельника в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля по сектору Газа были разрушены более 500 жилых строений, сообщило министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Израиль заявил о запуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа
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По территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. «К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов – двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе – позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены», – сообщил Конрикус.
По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В Израиле мобилизовали 9 тыс. резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил мобилизацию 9 тыс. резервистов в связи с эскалацией ситуации, сообщили в Минобороны страны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Израиль нанес удары по зданию банка и серверам ХАМАС в секторе Газа
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ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии.
«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», – передает сообщение военных РИА «Новости».
«Только что истребители ВВС ЦАХАЛ ударили по туннелю на юге сектора Газа, принадлежащему ХАМАС, в котором находились серверы и военное оборудование», – добавила пресс-служба армии.
Туннель был расположен в непосредственной близости от детского сада и мечети, уточнили военные, «что еще раз доказывает, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов». В заявлении армии говорится, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время своих боевых действий.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Армия обороны Израиля уничтожила ключевых разведчиков ХАМАС
Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары Израиля по анклаву.
К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.
В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги.
После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Израиль отказался вводить гуманитарное перемирие
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Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщают источники.
Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня. «Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции», – передает РИА «Новости» слова источника телеканала «Аль Арабия».
Тем временем Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним. «Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», – сообщает со ссылкой на источники телеканал.
По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.
В пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет. Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
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