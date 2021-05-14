Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет

Израильский дипломат дал прогноз о развитии конфликта с палестинцами

«Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.

«С момента эскалации конфликта со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, включая такие крупные города, как Тель-Авив и Реховот. Но надо понимать, что не мы инициировали эти обстрелы. Это они начали обстрел Иерусалима в наш государственный праздник – День Иерусалима», – отметил бывший консул Израиля в Москве, дипломат Алекс Векслер.

По его словам, палестинцы выдвинули Израилю ультиматум – если демонстрации молодежи в Иерусалиме не прекратятся, то они будут стрелять. «Сперва они выпустили 6-7 ракет. Однако наша система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет на подходе к городу, а какие-то – упали в окрестностях. Ни одна ракета не долетела до Иерусалима», – рассказал эксперт.

Что касается последующих обстрелов, то эксперт отметил, что палестинцы существенно продвинулись в ракетном деле. «Выпущенные впоследствии ракеты были усовершенствованного плана. Но израильская система ПВО продемонстрировала свою высокую эффективность», – пояснил эксперт. По его словам, «Железный купол» – это уникальная система ПВО, которая достигает порядка 95% эффективности, но, как и любая другая система, она не дает 100% гарантии прикрытия. «Однако многие страны мира заинтересованы в приобретении нашей находки», – добавил он.

Векслер также отметил, что несколько ракет, выпущенных из сектора Газа, смогли долететь до территории Израиля, в результате чего есть несколько погибших и пострадавших. «Для нас каждый погибший – это колоссальная утрата. Палестинцы уже дважды или трижды просили прекратить огонь, но не мы его открывали. Я уверен, что террористы из движения ХАМАС никогда не пойдут ни на какие мирные соглашения. Любые соглашения с этими людьми могут быть только временными. Теперь наша цель – добиться стратегического успеха в районе проведения операций», – считает политолог.

Эксперт рассказал, что в ходе операции израильские силы впервые снесли несколько многоэтажных зданий в Газе. По его словам, в этих домах проживала элита движения ХАМАС или их спонсоров. «Перед подрывом мы обзваниваем все квартиры этого здания, поскольку у нас есть вся телефонная база жителей сектора Газа и руководителей движения ХАМАС. Мы их предупреждаем о сносе дома через пять минут. Еще через 2-3 минуты мы пускаем на крышу дома маленькую холостую ракету в качестве второго предупреждения и лишь после этого сносим здание», – пояснил собеседник.

«В целом для нас решить вопрос с сектором Газа – дело 30 минут, о чем хорошо знают их военные. Но мы этого не делаем, поскольку Израиль воюет не с жителями этого региона, а с террористами. Поэтому мы выборочно отстреливаем их точки дислокации или подземные тоннели, откуда происходит выпуск ракет», – рассказал Векслер. Он также отметил, что руководство группировки находится в подвалах медицинского центра «Шиба», «но больницы Израиль не трогает».

Эксперт предполагает, что текущая эскалация завершится в течение двух-трех дней. «Атаки будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся оперативного или стратегического успеха. Но этого ждать недолго. Мы защищаем свои интересы на этом маленьком клочке земли», – отметил политолог.

При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны и Израиль связывают общие интересы, поэтому пока они есть, изменений в регионе не будет. Да, эти страны будут нас обвинять и осуждать действия Израиля, потому что их политики работают на внутреннюю аудиторию, иначе же их просто свергнут», – полагает Векслер. По его мнению, лишь одно действие может повлиять на политическую ситуацию в регионе – если администрация Джо Байдена решит пойти на уступки Тегерану в рамках ядерной сделки.

«Это очень не нравится арабским странам. В этой связи Саудовская Аравия и страны Персидского залива рассчитывают на помощь Израиля. Поэтому у нас с ними есть общие интересы. И несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» они весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – заключил политолог.

Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава.

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус.

Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.

Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.

Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».