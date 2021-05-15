Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе

Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам

В Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле, сообщили в пресс-службе армии.

В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок. «Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребенок», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Газета The Times of Israel передает, что шесть израильтян, в числе которых был мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела. По данным издания, был обстрелян жилой дом. Также уточняется, что под обстрел попал город Ашкелон, в нем один из снарядов попал в жилой дом, данные о жертвах не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, в пресс-службе армии Израиля заявили о том, что в Тель-Авивском и Центральном округах прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

«Сирены звучат в районе Гуш-Дана», – сообщили в пресс-службе армии. Об этом пишет РИА «Новости».

Также ТАСС передает, что по информации радиостанции «Саут Аль-Акса», боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. По данным СМИ, удары стали ответом радикалов на гибель некоторых своих командиров, среди которых ответственный за город Газа Бассема Ису, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля.

Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками, в свою очередь, были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».