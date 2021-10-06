Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве?

Почти целый день в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в Москве. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым гость заявил, что обеспокоен ситуацией в Закавказье. «У нас есть обеспокоенности по поводу Южного Кавказа. Мы не потерпим непомерных притязаний одного из наших соседей и попыток перекроить геополитическую карту на Кавказе», - отметил он, дав понять, что имеет в виду Турцию. По словам министра, Тегеран также серьезно обеспокоен «по поводу присутствия террористов и сионистов в этом регионе».

Кроме того, в Тегеране расценивают как провокационные совместные маневры, проводимые Азербайджаном и Турцией у иранской границы, добавил Абдоллахиан.

Напряженность в регионе возросла после начавшихся 21 сентября в Нахичевани масштабных азербайджано-турецких учений «Нерушимое братство», в ответ на которые Иран стал стянул к границе свои войска и начал свои аналогичные маневры. В среду Иран продемонстрировал азербайджанской стороне готовность применения силы – свидетельством этому назвали появление семи ударных беспилотников Shahed-191 рядом с границами Азербайджана.

Одновременно во вторник из далекого Вашингтона прозвучал намек на то, что в ближайшие месяцы по Ирану может быть нанесен удар, мишенью которого станут ядерные объекты Исламской республики.

Иран так продвинулся в осуществлении своих ядерных разработок, что теперь лишь несколько месяцев отделяют его от достижения прорыва в этой сфере – получения достаточного количества обогащенного урана, необходимого для ядерной бомбы. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель администрации США. «Очевидно, что это довольно тревожно», – сказал он в преддверии встречи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совбеза Израиля Эялем Хулатой. «Мы, конечно, по-прежнему намерены придерживаться дипломатического пути. Но если это не сработает, то есть и другие пути, и мы полностью привержены обеспечению гарантии того, что Иран никогда не создаст ядерное оружие», – цитировал ТАСС представителя администрации Байдена.

«Израиль не раз говорил, что не допустит создание ядерной бомбы Ираном.

Поэтому конфликт может начаться с того, что Израиль предпримет ракетные удары и даже целую боевую операцию против Ирана,

– сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. – В этих атаках координирующую роль будет играть израильская военная миссия, которая находится в Азербайджане. И тогда конфликт перекинется в Закавказье, Так что между Ираном и Азербайджаном могут начаться стычки, переходящие в ракетно-артиллерийские обстрелы».

Потенциально Иран, конечно, сильнее Азербайджана, признает Фельгенгауэр. «У Тегерана более многочисленные вооруженные силы. Иранцы могут использовать оперативно-тактические ракеты, которых у них много. Боевая авиация у него «довольно слабая», зато есть ударные беспилотники. Чисто теоретически иранцы могут даже вторгнуться на территорию Азербайджана, потому что у Исламской республики мощные вооруженные силы, довольно много танков», – пояснил Фельгенгауэр.

Кроме того, у Ирана также есть небольшой военный флот на Каспии, но «не бог весть какой и непонятно, как его можно использовать» против Азербайджана. Однако технологически Иран «во многих компонентах отстает, а значит Азербайджан в состоянии наносить более точные ответные удары. Прежде всего, Баку в ответ начнет использовать ракеты и артиллерию. А вот авиация у азербайджанцев тоже «не бог весть какая», – в основном пилотируемые модернизированные МиГи.

По его словам, Иран будет поставлять оружие Армении, которая ввяжется в конфликт на его стороне. В свою очередь, на стороне Азербайджана немедленно выступит Турция, которой, в свою очередь, могут помочь США. Россия тоже окажется втянутой в конфликт, поскольку сейчас между Арменией и Азербайджаном дислоцированы наши пограничники», – добавил аналитик.

Впрочем, пока «речь, скорее всего, лишь идет о давлении, а не о реальной подготовке к боевым действиям», оговорился Фельгенгауэр. В Иране лишь хотят, чтобы из Азербайджана были высланы израильские специалисты, которые помогали Баку готовить войну с Арменией, «обучали азербайджанцев методам современной войны», пояснил он.

Напомним, в последнее время из Тегерана регулярно звучали угрозы в адрес Баку. Так, иранский депутат Ахмади Бигес заявлял, что «если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям – Ирану». А член парламентской комиссии по национальной безопасности Махмуд Ахмади Бегаш предупреждал, что «если турецкая авантюра продолжится и Азербайджанская Республика поведет себя неловко, Нахичевань и Нагорный Карабах вернутся в Иран в качестве своей материковой части».

А тегеранская правительственная газета Vatan-e-Emrooz очень своеобразно уточнила официальную позицию властей: «Анкара и Баку знают, что в случае изменения границ иранские войска немедленно войдут на территорию Армении и ликвидируют сионистское восстание» (перевод «Газеты.ру»).

В понедельник Абдоллахиян выступил с утверждением, что «в ходе освобождения Карабаха ряд террористических движений проникли в регион, и Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью». Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви уже назвал «фантазиями» и «большой глупостью» эти утверждения, напомнив, что в регионе из числа иностранных есть только российские, и турецкие военные.

Доктор военных наук Константин Сивков полагает, что угроза конфликта Ирана против связки Турция – Азербайджан весьма вероятна. Как напоминает Сивков, после распада СССР в правящих кругах Иран регулярно вспоминают про территории Азербайджана, которые по Туркманчайскому мирному договору между Российской империей и Персией перешли под российскую юрисдикцию, в частности – про Нахичевань. «Азербайджана тогда не было как такового. А теперь нет Российской империи. Поэтому в Тегеране считают, что договор потерял силу, значит Нахичеванская область и весь Южный Азербайджан принадлежат снова Ирану», – пояснил специалист.

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Сивков также напомнил, что в Иране проживает в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. Поэтому, Тегеран уверен, что имеет право на эти земли. «Эта война будет радостью для США. Скорее всего, они поддержат Турцию. Не потому что любят Турцию, а потому что не любят Иран. России с одной стороны такая война не нужна. С другой, – при тонком подходе Москва может примирить стороны и укрепить свой статус миротворца на международной арене», – резюмировал доктор военных наук.

«Иран не будет один на один воевать с Азербайджаном, ведь тому на помощь придет Турция – страна НАТО», – возражает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. «Но Иран действительно обеспокоен усилением турецкого влияния на Южном Кавказе. Вот почему он впервые проводит учения на бывшей советской границе, чего не было с момента распада СССР. Как ожидается, внутри армянской территории, вдоль границы с Ираном скоро появится «Зангезурский коридор», по которому пойдут товары и грузы, что еще больше усилит позиции турок на Кавказе. То есть и Баку соединится с Нахичеванью, при этом Турция получит выход в Каспийское море и далее к среднеазиатским республикам, которые почти являются тюркоязычными. То есть создается Великий Туран», – добавил эксперт, пояснив, что проект Великого Турана не выгоден Ирану ни в экономическом, ни политическом плане.

«В свое время практически весь Кавказ принадлежал Персии, а итогом последней карабахской войны стало вытеснение Ирана с Южного Кавказа. Исламская Республика считает, что ее больше не допускают к решению региональных проблем», – подытожил Сажин.

Тем временем Абдоллахиян после общения с Лавровым неожиданно заговорил в миролюбивом тоне и даже допустил, что лично поедет в ближайшее время в Баку. «Азербайджан и Армения – наши хорошие соседи, и мы не можем работать с кем-то одним из них против другого. Наша внешняя политика сбалансирована. Два дня назад мой коллега - глава МИД Армении приезжал в Тегеран. Хорошо бы, чтобы и у нашего азербайджанского коллеги была возможность тоже посетить Иран. И я в свою очередь тоже, как будет такая возможность, посещу Баку и Ереван в качестве жеста добрососедства», - пообещал иранский гость телеканалу «Россия-24».

Лавров сообщил, что обсудил с Абдоллахианом возможность создания формата «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции. «В этом контексте мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат «3+3»: три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция», – цитирует Лаврова РИА «Новости». По словам Лаврова, у Тегерана сложилось благоприятное отношение к этой инициативе, как и у Анкары и Баку.