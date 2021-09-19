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19 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайне мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Расширение ШОС на запад ударило по политике США

president.ir
Шанхайская организация сотрудничества пополнилась сильным игроком – в эту структуру принят Иран, до этого довольствовавшийся статусом наблюдателя. Аналитики связывают расширение ШОС со сменой власти в Тегеране, но в большей степени – с падением Кабула. Кто до последнего момента сопротивлялся приему Исламской республики в клуб и кто выиграет от ее появления в составе ШОС? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас – нужны ли нам такие подачи? Подробности...
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Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Расширение ШОС на запад ударило по политике США

       19 сентября 2021, 12:06
    Фото: president.ir
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Николай Васильев

    Шанхайская организация сотрудничества пополнилась сильным игроком – в эту структуру принят Иран, до этого довольствовавшийся статусом наблюдателя. Аналитики связывают расширение ШОС со сменой власти в Тегеране, но в большей степени – с падением Кабула. Кто до последнего момента сопротивлялся приему Исламской республики в клуб и кто выиграет от ее появления в составе ШОС?

    В пятницу в Душанбе состоялась встреча в верхах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходила в праздничной атмосфере – сразу по двум поводам. Во-первых, альянсу исполнилось 20 лет, во-вторых, к альянсу примкнул новый участник. Главы государств утвердили документ «О начале процедуры приема Исламской республики Иран в члены ШОС». Таким образом Иран станет девятым членом ШОС, куда до сих пор входили Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

    Прибывший на саммит новоизбранный президент Ирана Ибрахим Раиси в своей речи подчеркнул, что вступление в ШОС позволит Ирану присоединиться к важным торговым путям Евразии, напомнив, что через его Исламскую республиику уже пролегает китайский маршрут «Один пояс, один путь». Раиси также выразил надежду на то, что ШОС разработает механизм, который поможет Исламской республике избавиться от санкций. Санкции, наложенные на его страну, он сравнил с государственным терроризмом.

    Президент Владимир Путин, который участвовал во встрече в режиме видеоконференции, в своей речи поприветствовал вступление Ирана. «Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации исходя из того, что эта страна играет важную роль в Евразийском регионе», – напомнил российский лидер. Как известно, Тегеран направил заявку на членство в ШОС еще в начале 2016 года. Летом того же года Путин заявил о поддержке этой заявки.

    Председатель Китая Си Цзиньпин выразил уверенность, что «растущая семья ШОС» будет «строить мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок». Со своей стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди добавил, что «расширение ШОС показывает растущее влияние организации».

    Позднее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за поддержку идеи вступления Тегерана в ШОС. Два дипломата обсудили ситуацию в Афганистане и иранская сторона отметила необходимость сотрудничества Тегерана и Москвы по этому вопросу. Абдоллахиян добавил, что «нынешняя ситуация в Афганистане стала результатом безответственного ухода США из страны».

    «Москва действительно активно выступала за прием Ирана, однако Китай по этому поводу отмалчивался. Теперь Пекин снял свои возражения.

    Ирану включили «зеленый свет» – и произошло это, в первую очередь, из-за событий в Афганистане»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

    «Иран исторически имеет очень сильное влияние на соседний Афганистан, где живет очень много шиитов-хазарейцев, – пояснил эксперт. – До падения Кабула у Ирана был очень большой товарооборот с Афганистаном. И теперь в Тегеране готовы при определенных условиях начать сотрудничать и с талибами. В ШОС понимают, что проблема Афганистана – очень сложная, решать ее без Ирана будет еще сложнее. Поэтому прием Ирана в ШОС может помочь странам блока найти общую точку зрения на будущее Афганистана», – заявил Сажин.

    «Кроме того, Тегеран остается под санкциями США, в международной полуизоляции из-за своей ядерной проблемы. Переговоры в Вене по реанимации «ядерной сделки» идут очень трудно, – сказал востоковед. – На этом фоне вступление в ШОС – подарок Ирану, восстановление его международного статуса».

    Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров придерживается другой точки зрения. Он связывает прием Ирана в ШОС с недавней сменой власти в Тегеране. По его мнению, предыдущий иранский президент Хасан Роухани и глава МИД Ирана Джавад Зариф были прозападными политиками, хотя и «тщательно скрывали это» из-за антиамериканской позиции главы государства, верховного аятоллы Али Хаменеи. Как напоминает Сафаров, Зариф по сути вырос в Америке и поэтому «находился под влиянием западных ценностей, культуры и политических идей». «Роухани и Зариф тормозили развитие отношений с Россией. Они сами не пускали Иран в ШОС», – пояснил эксперт.

    Напомним, что в последние годы между Москвой и Тегераном действительно не раз возникали скандалы. Так, в апреле западная пресса опубликовала скандальные высказывания Зарифа, в которых тогдашний глава МИДа позволял себе грубый выпад в адрес России. По словам Зарифа, Москва якобы пыталась помешать Ирану и США заключить «ядерную сделку» 2015 года.

    Новая власть во главе с президентом Раиси четко ориентирована на сближение с Россией и Китаем, считает Сафаров. «Ни один член нового иранского правительства, ни сам Раиси ни одного дня своей жизни не провели ни в США, ни в Европе. И никакого влияния на них Запад не имеет», – подчеркнул Сафаров.

    Тегеран давно просился в организацию, но одним из препятствий к этому были наложенные на него международные санкции, возражает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Принятое в Душанбе решение говорит о том, что страны ШОС поддерживают Иран и больше не солидаризируются с американской позицией, убежден собеседник. Он считает это «победой иранской дипломатии».

    «В первую очередь выиграет сама Исламская республика, которая остается под американскими санкциями. Из-за этого там сложное экономическое положение. Стране требуются новые источники развития, а также прорыв международной изоляции, в которую США пытаются загнать Иран», – пояснил Кортунов. «ШОС, в свою очередь, заинтересована в Иране как в крупной стране с большим экономическим потенциалом. Кроме того, это крупный производитель энергоресурсов, что означает естественную добавку к тому потенциалу, который уже существует в странах альянса», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. «Принятие республики в ШОС позволит укрепить сотрудничество России и Ирана, а сама организация теперь географически расширится на запад», – считает Кортунов.

    Санкции США не были главной помехой для присоединения Ирана к ШОС, убежден Сажин: в последние годы более значимым было противодействие Таджикистана. «С 2016 года Иран поддерживал связи с одним из таджикских исламистских движений, выступавших против политики Душанбе, – напомнил эксперт. – Но сейчас отношения Тегерана и Душанбе тоже наладились».


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