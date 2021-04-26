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Израиль пригрозил «мощным ответом» в случае новых обстрелов из сектора Газа

26 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Германия предостерегла другие страны от «конфронтационной шумихи» вокруг России и высказалась за развитие добрососедских отношений с Москвой. Такое заявление серьезно контрастирует с поведением поляков, прибалтов, словаков и румын, которые вслед за Чехией выслали российских дипломатов. Почему же Берлин не стал подыгрывать восточным европейцам в конфликте с Москвой? Подробности...
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
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    Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию

    Зариф никогда не позволял себе публично критиковать российского коллегу    26 апреля 2021, 21:55
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Елена Лексина

    Западная пресса опубликовала скандальные высказывания главы иранского МИД Зарифа. Министр утверждал, что позволял себе грубость в переговорах с российской стороной, когда та якобы пыталась помешать ядерной сделке Ирана и США. Это можно было бы списать на фейк-ньюс, если бы Тегеран не подтвердил подлинность части слов Зарифа. Как расценивать этот вброс и отразится ли он на отношениях России и Ирана?

    В ряде западных изданий в воскресенье появились публикации с выдержками из неопубликованного интервью главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Утверждалось, что это свежие высказывания министра, сделанные им в марте. Помимо текстовой версии, был опубликован аудиофайл, на котором слышан голос, похожий на голос Зарифа. Как сообщил в понедельник ТАСС, в иранском дипломатическом ведомстве фактически подтвердили, что аудио – не фейк. «МИД не несет ответственность за публикацию этого звукового файла. Это интервью не было разговором с прессой», – заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде.

    В цитатах и аудиозаписи в основном речь идет о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который командовал спецназом «Аль-Кудс» и был убит в прошлом году в Багдаде в результате операции ВВС США. Более важно, что Зариф упоминает визит Сулеймани в 2015 году в Москву. Судя по публикациям западных СМИ, глава иранской дипломатии уверен: генерал летал в Россию, чтобы добиться срыва ядерной сделки, в которой якобы также была не заинтересована Москва.

    Эта сделка между Исламской республикой и странами «шестерки» (США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай), известная как Совместный всеобъемлющий план действий, в итоге была подписана в апреле 2015 года. Но Россия, как утверждалось в цитатах Зарифа, якобы прилагала «все свои усилия» для того, чтобы торпедировать эти переговоры.

    Более того, иранскому министру приписано утверждение, что ему якобы приходилось использовать «грубый и недипломатичный язык» в переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, когда речь зашла о приезде Сулеймани.

    В тех же публикациях неуступчивость российской стороны объясняется тем, что нормализация отношений между Тегераном и Западом – частью которой и была ядерная сделка – не соответствовала интересам Москвы. «У нас должны быть отношения с Россией и Китаем... точно так же, как у нас не должно быть напряженности с США», – передавал слова министра Зарифа катарский телеканал Al Jazeera.

    Отметим, что иранский МИД хотя и не опроверг целиком и полностью цитаты своего шефа, но призвал «на слова Зарифа смотреть в целом, а не выборочно». Правда, в ведомстве сделали акцент опять-таки на покойном генерале Сулеймани (было подчеркнуто, что к нему Зариф относится уважительно), а не на той части, где глава иранской дипломатии говорит о России.

    Напомним, что иранские министры не впервые допускают крайне жесткие высказывания в адрес Москвы. Так, например, в 2016 году Россия получила редкий по своей недипломатичности публичный упрек от тогдашнего главы Минобороны Хосейна Дехгана. «Доля хвастовства и бесцеремонного поведения», – так министр охарактеризовал комментарии российских коллег по поводу использования иранской авиабазы нашими ВКС. Но если глава военного ведомства бросил упрек публично, то со стороны главы МИД ранее никакой открытой критики российских партнеров не звучало.

    «В отношениях с иранцами надо понимать, что они – мастера интриг, и верить им нужно только в виде их личной подписи. Как гласит известная пословица, дипломатия – искусство врать на благо Родине. Возможно, Зариф хитрил как дипломат», – отметил востоковед Саид Гафуров. По его мнению, с какими-то скрытыми внутриполитическими целями глава МИД мог позволить в разговоре с неким собеседником нелестно выразиться о России. «Я бы посоветовал игнорировать такие – скорее всего, сугубо внутрииранские – моменты», – заметил Гафуров.

    В любом случае сейчас Мохаммад Джавад Зариф страшно переживает из-за того, что произошла утечка. Такого мнения придерживается бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер. «Явно в Иране сейчас кто-то копает под Зарифа», – сказал Векслер газете ВЗГЛЯД. Как отмечает Associated Press, главу МИД рассматривают в качестве одного из возможных кандидатов на президентских выборах, которые состоятся в Иране 18 июня. Источником вброса могут быть круги, близкие к КСИР, которые не заинтересованы в победе Зарифа, которого считают прозападным политиком.  

    «Информация выглядит как предвыборная «подстава» недоброжелателей Зарифа. Данная утечка, если это и есть утечка, направлена даже не против Зарифа, а против сил, с которыми он сейчас блокируется», – отмечает востоковед Саид Гафуров.

    «Между Зарифом и генералом КСИР Сулеймани были личные дрязги», – заметил Векслер, по мнению которого покойный командир спецвойск был фигурой чрезмерно самостоятельной и неподконтрольной иранскому правительству. «Сулеймани не хотел, чтобы Иран пошел на это соглашение с западными державами», – подчеркнул израильский политолог. И действительно, в этом и многих других случаях оппонентом силовика выступал «западник» Зариф.

    Векслер упомянул слухи, которые циркулировали в том числе в израильской прессе, о том, что Зарифа связывают дружеские отношения с Джоном Керри – главой Госдепа времен Обамы, а ныне спецпредставителем Джо Байдена по делам экологии. Как бы то ни было, Зариф официально опровергал сообщения о том, что его сын был шафером на свадьбе дочери Керри Ванессы и американца иранского происхождения Брайана Нахеда. «Утечка могла быть связана с тем, что Зариф слишком прозападный, а сейчас в США вернулись к власти демократы, которые готовы возобновить ядерную сделку, разорванную Дональдом Трампом», – отметил Векслер.

    Раздражение Зарифа по поводу возможной миссии Сулеймани в Москве понятно, полагает израильский эксперт. При этом Векслер не согласен с тем, что Москва якобы торпедировала ядерную сделку, которая остановила иранскую программу создания оружия массового уничтожения. «Москва могла быть против отдельных аспектов всеобъемлющего плана, но России явно было не нужно, чтобы у нее под боком появилась исламская держава с атомным оружием», – полагает Векслер.

    «Как только американцы пойдут на окончательный отход с Ближнего Востока, страны этого региона станут сильнее. В частности – Иран. Но в интересах России – снижение напряженности. Уменьшение в мире числа ядерных держав – гарантия того, что ядерные ракеты не полетят куда-то не туда», – в свою очередь отметил Гафуров.

    Даже если Зариф и говорил о том, что Россия якобы препятствовала сделке, это заявление не следует воспринимать всерьез, заметил глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он предположил, что министру, видимо, просто надо было сказать в тот момент этому собеседнику такие слова. По мнению Сатановского,

    «подобные утечки отражают, главным образом, внутрииранские «разборки», а не реальное отношение Тегерана к Москве».

    Связанная с Сулеймани утечка вряд ли приведет к ухудшению отношений между Москвой и Тегераном, уверен Векслер. «Эти отношения, судя по всему, далеко не близкие и теплые, поскольку есть много вопросов, по которым Россия и Иран расходятся – в частности, по сирийскому вопросу. России невыгодно продолжение войны и усиление проиранских группировок, наподобие «Хезболлы», – считает израильский эксперт.

    «Отношения России и Ирана если и будут меняться со временем, то не от каких-то утечек и частных высказываний, пусть их даже позволяет себе министр иностранных дел», – в свою очередь отметил Сатановский.

    При этом, добавил он, историческая память подсказывает, что у Тегерана действительно есть основания опасаться Москвы. «Достаточно вспомнить лишь один Санкт-Петербургский договор 1807 года о разграничении сфер влияния между Российской и Британской империями, где территория Персии была поделена. На фоне этой большой истории, нынешние мелкие скандалы просто смешны», – заключил президент Института Ближнего Востока.

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