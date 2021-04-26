Сатановский: Утечки и частные высказывания не изменят отношения России и Ирана

Высказывание Зарифа о том, что Москва препятствовала заключению «ядерной сделки», не стоит воспринимать всерьез, поскольку оно не предназначалось для публикации. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя утечку записи частного разговора главы МИД Ирана Зарифа, содержавшего претензии в адрес российской дипломатии.

Высказывание главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о препятствиях сделке со стороны России, видимо, было вызвано сиюминутными причинами – министру, видимо, просто было выгодно сказать в тот момент этому собеседнику такие слова. Так считает глава института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «Кто вам сказал, что министры иностранных дел все время говорят то, что они думают? – риторически спрашивает эксперт. – Министр в тот момент не думал, что запись будет обнародована. Подобные утечки отражают, главным образом, внутрииранские «разборки», а не реальное отношение Тегерана к Москве».

Что касается сути высказанных претензий, то в вопросе «ядерной сделки» Россия в 2015 году вместе с Западной Европой, Китаем и тем же Ираном предпринимала усилия, чтобы, во-первых, предотвратить военный сценарий, который мог вполне реализоваться со времен президента Буша-младшего, пояснил Сатановский. «Во-вторых – попытаться, пока ситуация не сорвалась со всех гаек, выдержать режим нераспространения ядерного оружия. Как и большинство других ядерных и не только ядерных держав, Москва заинтересована в этом. Поэтому препятствовать заключению такой сделки никак не могла», – подчеркнул Сатановский.

«Отношения России и Ирана если и будут меняться со временем, то по геополитическим причинам, а не в результате каких-то утечек и частных высказываний, пусть даже высказываний министра иностранных дел», – отметил эксперт.

При этом историческая память подсказывает, что у Тегерана действительно есть основания опасаться Москвы, оговорился Сатановский. «Достаточно вспомнить один лишь Санкт-Петербургский договор 1807 года о разграничении сфер влияния между Российской и Британской империями, в котором территорию Персии было решено поделить. На фоне той большой истории, нынешние мелкие скандалы просто смешны», – заключил президент Института Ближнего Востока.

В воскресенье в западную прессу попала утечка разговоров главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, позволившего себе крайне резкие высказывания о закулисных отношениях Тегерана и Москвы. Как сообщил ТАСС, позже в иранском дипломатическом ведомстве подтвердили подлинность аудиозаписи, при этом заметив, что этот разговор не предназначался для прессы.

В частности, на записи Зариф уверяет, что Россия втайне была против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе – и якобы прилагала «все свои усилия», чтобы торпедировать переговоры с США.

По утверждению Зарифа, ему нередко приходилось использовать «грубый и недипломатический язык» в переговорах со своим коллегой Сергеем Лавровым. Негатив, якобы проявленный со стороны России, министр объясняет тем, что СВПД был рассчитан на наведение мостов между Ираном и Западом.

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