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16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Российская гроза Boeing и Airbus празднует победу пресс-служба ОАК
Российский самолет МС-21 совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Это большая победа российского авиапрома, которая позволяет России вернуться в мировую элиту гражданского авиастроения. И хотя российский мотор немного уступает американскому по экономичности, у него есть и ряд неоспоримых преимуществ перед заокеанским конкурентом. Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Турция точит зубы на еще одного соседа

Эрдоган уже распространил свое влияние на Азербайджан – а теперь смотрит и в сторону Ирана кадр из видео
Крайне показательный политический намек позволил себе президент Турции. Произошло это во время ставшего уже знаменитым парада победы Азербайджана над Карабахом в Баку. Эрдоган процитировал старинную поэму, и его слова весьма резко восприняли в соседнем Иране. Что так обидело персов и какие планы Турции выдало это высказывание? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

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Тимур Шерзад, журналист
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Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
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Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Последний шанс Трампа

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    Турция точит зубы на еще одного соседа

    Эрдоган уже распространил свое влияние на Азербайджан – а теперь смотрит и в сторону Ирана    16 декабря 2020, 11:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Крайне показательный политический намек позволил себе президент Турции. Произошло это во время ставшего уже знаменитым парада победы Азербайджана над Карабахом в Баку. Эрдоган процитировал старинную поэму, и его слова весьма резко восприняли в соседнем Иране. Что так обидело персов и какие планы Турции выдало это высказывание?

    Восток, как известно, дело тонкое. Это на нецивилизованном Западе одна страна может безнаказанно лить помои на другую – обвинять ее в применении химического оружия против собственного населения, оскорблять национального лидера, что-то в хамской манере требовать.

    На Востоке же несколько слов могут стоить жизни (как произошло с Муаммаром Каддафи – по слухам, перед смертью убийцы передали ему привет от эмира Катара, которого ливийский лидер высмеял за излишнюю полноту), а прочитанное стихотворение – стать поводом для дипломатического скандала.

    Стихи раздора

    Такой скандал, например, произошел между Анкарой и Тегераном. На параде победы в Баку (где Эрдоган и Алиев отмечали свой триумф во второй карабахской войне) турецкий султан прочитал отрывок из поэмы местного поэта Бахтияра Вагабзаде. И все бы ничего, да только в отрывке говорится о принадлежности Азербайджану земель южнее Аракса, ныне являющихся иранскими провинциями Восточный и Западный Азербайджан. На этих территориях, а также в других провинциях Ирана живут десятки миллионов этнических азербайджанцев.

    Неудивительно, что Тегеран увидел в этих словах прямое покушение на свою территориальную целостность, после чего ответил информационным артобстрелом по всем фронтам. Общественному (у консульства Анкары в иранском Тебризе начались организованные протесты иранских азербайджанцев, называющих Иран своей родиной), политическому (председатель комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского парламента Моджтаба Зоннур призвал Эрдогана «извлечь уроки из судьбы» иракского диктатора Саддама Хусейна и «немедленно извиниться перед сплоченным иранским народом») и дипломатическому.

    В рамках последнего министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что текст поэмы можно рассматривать и с другой стороны – как напоминание о «насильственном отторжении районов севернее реки Аракс от иранской родины» по итогам итогах российско-персидской войны 1813 года. После чего тонко намекнул на то, что Эрдоган, наверное, хочет воссоединить эту родину – то есть вернуть нынешний Азербайджан в состав Ирана.

    После этого иранский и турецкий МИДы вызвали к себе на ковер послов друг друга, затем по телефону переговорили министры иностранных дел – Мохаммад Джавад Зариф и его турецкий визави Мевлют Чавушоглу. По итогам формально было заявлено, что «возникшее недоразумение устранено».

    «И в турецком обществе действительно уже забыли про дипломатический скандал с Ираном. Единственный, кто не забыл, это лидер националистической партии Турции Девлет Бахчели. Ему не понравилась реакция иранской стороны на прочитанный Эрдоганом стих, поэтому он прочитал его снова, заявив, что там было сказано все верно. И вдогонку процитировал еще один стих, в котором говорится про реки Тигр, Евфрат и Аракс. Автор поэмы сетует на то, что реки берут начало в Турции, но вливаются в других государствах», – поясняет газете ВЗГЛЯД российский журналист, автор телеграм-канала @turkeyabout Яшар Ниязбаев.

    Как в Советском Союзе

    Однако в Иране не забыли. И дело не в том, что Девлет Бахчели – член правящей в Турции коалиции. И даже не только в том, что в телефонном разговоре, по некоторым источникам, министры просто остались при своих – Зариф заявил турецкому коллеге о недопустимости покушения на территориальную целостность Ирана, а Чавушоглу потребовал не оскорблять Эрдогана.

    Дело в том, что иранцы уверены – никакого недоразумения не было и в помине. Эрдоган прекрасно знал, что, где и когда он читает. И стихотворение это было не экспромтом, а частью его стратегии по превращению Иранского Азербайджана в местный аналог Идлиба. Для чего сейчас Реджеп Тайип Эрдоган и стоящие за ним люди – турецкого и европейского происхождения – усиленно готовят почву. Причем как стихами, так и делами.

    Если кто-то вдруг считает, что главной угрозой для своей государственности иранцы видят Израиль, Саудовскую Аравию или Соединенные Штаты, то он ошибается. Главной угрозой стране является этнический национализм.

    Если кто-то вдруг не знал, то персов в Иране еще меньше, чем было русских в СССР – от 50% до 60% (точных данных иранцы по понятным причинам не предоставляют). Порядка 20–30% составляют этнические азербайджанцы (к которым, кстати, относится и нынешний Верховный аятолла Али Хаменеи). Еще 7–10% населения составляют курды, а дальше по списку арабы, белуджи, луры и многие другие.

    Весь этот пестрый состав держится, как и в СССР, на наднациональной идее, государственной религии. Если у нас это был коммунизм, то в Иране – концепция исламской республики. Именно поэтому те, кто покушается на клерикальный характер власти, а также те, кто делает ставку на персидский национализм (в частности, за это в Иране невзлюбили бывшего президента Махмуда Ахмадинежада), подпадают под карающую руку Корпуса стражей Исламской революции. Дело тут не только в стремлении аятолл и генералов удержать власть, а в понимании того, что в отсутствие духовной идеи национализм разорвет Иран на части.

    И это понимают не только аятоллы, но и внешние противники Ирана. В частности, глава Турции Реджеп Эрдоган, считающий Ближний Восток слишком маленьким для двух великих держав. Вот он и качает национализм в Иране – но не персидский, а азербайджанский.

    Вам есть на что и кого опереться

    В разговорах с автором статьи иранцы признавались, что вторая карабахская война началась и закончилась для Исламской Республики серьезными проблемами. С самого начала войны среди населения Иранского Азербайджана начался – к неудовольствию Тегерана – резкий всплеск проазербайджанских настроений. Местные националисты стали обвинять иранские власти в том, что они поддерживают Армению в конфликте, после чего, по слухам (а иранцы эту информацию скрывают), некоторые демонстрации пришлось разгонять силой. Сейчас же, после триумфа Баку и капитуляции Еревана, местный национализм взял новый уровень.

    «Очевидцы рассказывали, что в Тебризе – административном центре провинции Восточный Азербайджан – по полной праздновали победу Баку, а полгорода смотрели проходящий в азербайджанской столице парад победы. На фоне ухудшающейся в Иране экономической ситуации люди видят сияющий победоносный Азербайджан, видят стоящего за ним великого Эрдогана – и начинают верить, что им есть на что и на кого опереться», – говорит в интервью газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности один из российских иранистов.

    Собственно, именно этим людям Реджеп Эрдоган и читал стихотворение из Баку. Он подтверждал, что иранским азербайджанцам действительно есть на кого опереться. И если что, Анкара (имеющая границу с Западным Азербайджаном) вполне может помочь тамошним «тюркам» по идлибскому сценарию.

    Ну и помочь не в одиночестве. «Как только турки сумеют выдавить Россию с Южного Кавказа и немного развяжут себе руки, они начнут активно работать над завершением иранской истории – и делать это вместе с британскими друзьями. Мы привыкли считать, что американцы страдают дикой иранофобией, но по сравнению с британцами янки – образец рациональности. У Лондона в уничтожении Ирана нет ни одного рационального интереса, но их просто не отпускает фантомная боль. Они не могут до сих пор проглотить национализацию Англо-Персидской нефтяной компании и революцию 1979-го», – продолжает иранист.

    Именно поэтому в Тегеране заинтересованы в сдерживании Эрдогана – но пока не знают, как это сделать. Вероятно, они считают, что этим должна заняться Москва, однако вряд ли Россия будет таскать каштаны из огня для третьей стороны. Вот и приходится иранцам пока лишь возмущаться – и думать. Время у них пока есть.


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