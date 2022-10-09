Киргизия отменила учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ

Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту

Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: Грузовик на Крымском мосту подорвали с помощью радиоканала

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

Михайлов в комментарии РИА «Новости» предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала, сказал он.

В этом будут разбираться российские правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил, добавил эксперт.

Он отметил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.

Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.