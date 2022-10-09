В Госдуме назвали причину отказа Киргизии от учений ОДКБ

Депутат Госдумы Затулин: Киргизия пытается дистанцироваться от России из-за страха санкций Запада

Бишкек пытается «дистанцироваться от России» и избежать санкций, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Как заявил Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», Киргизия ловит сигналы, идущие от Запада, с которым не планирует портить отношения. По словам депутата, Бишкек анализирует, насколько Россия сильна и насколько в состоянии победить Украину. По словам Затулина, поскольку с этим в последнее время не заладилось, в Киргизии посчитали, что можно дистанцироваться от России в текущей ситуации.

При этом Затулин отметил, что это не решающий шаг к разрыву, но своеобразная игра, идущая во всем мире, чтобы не попасть под западные санкции.

Ранее в Киргизии приняли решение отменить проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2022», не уточнив причины такого решения.