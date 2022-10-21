Зачем Путин и Лукашенко создают войсковую группировку в Белоруссии

«Война – это путь обмана». Этим наставлением китайского военного теоретика Сунь Цзы руководствовались все известные полководцы (даже если они не знали о существовании Сунь Цзы). Обман – или, выражаясь умным языком, создание стратегической неопределенности – является важнейшим элементом боевых действий, способным создать в нужный момент и в нужном месте преимущество для себя.

Да, истории с обманом часто требуют времени. Ряд «обманов» носят прежде всего стратегический характер и нацелены на получение долгосрочного преимущества – однако Россия уже никуда не спешит. Принятое 19 октября решение о введении режима военного положения в четырех регионах России и режима повышенной готовности в прифронтовых областях, а также о создании при Кабмине специального Координационного совета для решения вопросов СВО показывает готовность Москвы воевать долго и до конца, до победы. А для победы с минимальными потерями просто необходимо создавать сратегические неопределенности. Именно такой неопределенностью стало создание совместной российско-белорусской группировки на территории Белоруссии.

Львиную часть группировки будут составлять белорусские войска, однако в ней предусмотрен и значительный контингент россиян. Сейчас речь идет о 9 тысячах российских солдат с техникой (до 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий). При этом, по словам представителей Минска, численность российских войск «в случае необходимости» может быть увеличена.

Формально целью белорусско-российской группировки является защита территории Союзного государства (то есть, в данном случае, Белоруссии) от внешних угроз. «Ситуация вокруг республики остается напряженной. На этом фоне руководство НАТО открыто рассматривает варианты нападения на Белоруссию. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки России и Республики Беларусь», – говорил Александр Лукашенко. Однако очевидно, что уровень угроз не соответствует принимаемым мерам. И НАТО в целом, и Польша, в частности, действительно создают определенную напряженность на границах Белоруссии – однако вторгаться в нее не собираются. Как минимум, из-за ядерного российского зонтика. Зачем же в этой ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец?

Очевидно, что это обман, что цель развертывания российско-белорусской группировки другая. Вопрос – какая? Говоря языком китайских стратагем (классификации военных хитростей), речь может идти о стратагеме №2 «Осадить Вэй чтобы спасти Чжао», либо о стратагеме 32 «Пустой город».

Стратагема №2 предполагает удар там, где его не ожидают. В данном случае с севера. В то время, как все боеспособные украинские части заняты на югах (подготовка к наступлению на Херсон, а также к последующему отражению броска российских войск на Николаев или Запорожье) Россия совместно с Белоруссией может готовиться к броску на северные регионы Украины. Либо к фланговому удару при наступлении российских войск на Харьков, либо к самостоятельному занятию той же Черниговской области, либо даже к маршу на Киев (в том числе и отвлекающему – дабы украинские войска были сняты с южного направления). Об этом, по крайней мере, говорят в самом Киеве.

Да, белорусской армии мирного времени (в которой состоят немногим более 40 тысяч военнослужащих) недостаточно для серьезного вторжения на Украину, не говоря уже о каких-то операциях по взятию Киева. Однако украинские военные уверены, что в Белоруссии проводится мобилизация. «Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», – говорят в украинском Генштабе. В Минске эту информацию опровергают – однако дают понять, что вариант с мобилизацией не исключают, поэтому лишь хотят быть к ней организационно готовы. «Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», – говорил Александр Лукашенко.

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Да, белорусское население не хочет втягиваться с конфликт – причем речь как о западниках-националистах (сочувствующих своим братьям по отсутствию разума из Киева), так и о сторонниках самого Лукашенко (которые понимают исходящую от майданутой Украины угрозу, однако по привычке предпочитают, чтобы эта угроза была устранена руками России). Однако сам Лукашенко не раз давал понять, что в случае нападения Украины на Белоруссию он предпримет самые жесткие меры. А «нападением» может стать все, что угодно – начиная от удара Украины по каким-то российским военнослужащим на белорусской территории и заканчивая самодеятельностью аффилированных с Киевом белорусских националистов (в частности, тех, кто воюет на Украине в составе так называемого полка Калиновского). Наконец, Лукашенко может дать приказ о вводе войск в том случае, если этот ввод начнет Польша – ввод войск на Украину, конечно же. В этой ситуации Минск может попытаться взять под контроль северо-западные регионы Украины – для того, чтобы отрезать полякам проход на Киев. Однако последний вариант все-таки пока еще маловероятен – ввод польских войск, скорее всего, состоится тогда, когда режим в Киеве будет уже совсем сыпаться.

Стратагема же 32 предполагает обман в чистом виде. То есть достижение большого (пусть и не максимального) результата при минимальных затратах. И именно ей, по мнению большинства экспертов, объясняется создание группировки.

Однажды в Древнем Китае большое войско подступило к городу. И генерал увидел странную картину – ворота города открыты нараспашку, охраны и знамен нет, а на стене сидит известнейший и самый хитрый китайский стратег Чжугэ Лян. В итоге полководец подумал и решил не штурмовать город – из страха перед тем, что хитроумный Чжугэ Лян устроил ловушку, которую генерал не смог понять. На самом же деле ловушка была в том, что ее не было. У Чжугэ Ляна не было войск для обороны города, поэтому он банально сыграл на страхе оппонента перед возможностью ловушки и своей репутацией.

И именно это, по мнению сторонников данной версии, сейчас делают Путин с Лукашенко. У Москвы нет свободных войск для наступления на Киев, а у Минска – желания данное наступление проводить. Однако у обоих игроков есть желание продемонстрировать возможность наступления, а также репутация людей, готовых на радикальные шаги. И все это используется для того, чтобы оттянуть максимальное количество украинских войск на северные рубежи Украины – подальше от южных и юго-восточных фронтов.

Сработает ли стратагема №32 в белорусских реалиях? В любом случае сработает. Если Киев купится на уловку, то он перебросит войска. Если же не купится, если не будет обращать внимание на концентрацию российско-белорусских войск на границе – то тогда Москва и Минск могут задействовать стратагему №2 и нанести удар.

Беспроигрышный вариант.