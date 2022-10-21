Зачем Путин и Лукашенко создают войсковую группировку в Белоруссии

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21 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Почему Россия отказывается от золота

России оказалось некому продавать золотые слитки Владимир Астапкович/РИА Новости
Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло? Подробности...
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Германия прошла пик русофобии

«Их сначала насилуют несколько дней, а потом под дулом «Калашникова» заставляют ставить крестики в листках», – заявила Бербок REUTERS/Benjamin Westhoff
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вступила в заочный спор с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Глава немецкой дипломатии считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой и что безопасность Европы нужно выстраивать не вместе с РФ, а от нее. Бербок называют самым популярным политиком Германии. Но есть надежда, что пик неадекватности немецкой властью всё же пройден. Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки

Саудовская Аравия продолжает ссориться с США Balkis Press/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Все больше сигналов о том, что один из когда-то ключевых союзников США – Саудовская Аравия – идет наперекор интересам Вашингтона. И более того, хочет присоединиться к крупному геополитическому блоку, проводящему ярко независимую от США политику. О чем идет речь и какое отношение это имеет к России? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Зачем Путин и Лукашенко создают войсковую группировку в Белоруссии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему в ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец? Подробности...

Как превратить военную неудачу в большую победу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В ходе операции «Багратион» советское наступление продвигалось не без проблем – как и всегда на серьезной войне. Но эти проблемы не носили фатального характера. Поэтому был достигнут фантастический темп продвижения до 20 километров в сутки. Подробности...
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Поляки готовы превратить свою страну в ядерный полигон

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Лиз Трасс всё

Битва за Херсон

Совбез с военным положением: главное

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Геворг Мирзаян

    Зачем Путин и Лукашенко создают войсковую группировку в Белоруссии

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		21 октября 2022, 08:56

    «Война – это путь обмана». Этим наставлением китайского военного теоретика Сунь Цзы руководствовались все известные полководцы (даже если они не знали о существовании Сунь Цзы). Обман – или, выражаясь умным языком, создание стратегической неопределенности – является важнейшим элементом боевых действий, способным создать в нужный момент и в нужном месте преимущество для себя.

    Да, истории с обманом часто требуют времени. Ряд «обманов» носят прежде всего стратегический характер и нацелены на получение долгосрочного преимущества – однако Россия уже никуда не спешит. Принятое 19 октября решение о введении режима военного положения в четырех регионах России и режима повышенной готовности в прифронтовых областях, а также о создании при Кабмине специального Координационного совета для решения вопросов СВО показывает готовность Москвы воевать долго и до конца, до победы. А для победы с минимальными потерями просто необходимо создавать сратегические неопределенности. Именно такой неопределенностью стало создание совместной российско-белорусской группировки на территории Белоруссии.

    Львиную часть группировки будут составлять белорусские войска, однако в ней предусмотрен и значительный контингент россиян. Сейчас речь идет о 9 тысячах российских солдат с техникой (до 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий). При этом, по словам представителей Минска, численность российских войск «в случае необходимости» может быть увеличена.

    Формально целью белорусско-российской группировки является защита территории Союзного государства (то есть, в данном случае, Белоруссии) от внешних угроз. «Ситуация вокруг республики остается напряженной. На этом фоне руководство НАТО открыто рассматривает варианты нападения на Белоруссию. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки России и Республики Беларусь», – говорил Александр Лукашенко. Однако очевидно, что уровень угроз не соответствует принимаемым мерам. И НАТО в целом, и Польша, в частности, действительно создают определенную напряженность на границах Белоруссии – однако вторгаться в нее не собираются. Как минимум, из-за ядерного российского зонтика. Зачем же в этой ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец?

    Очевидно, что это обман, что цель развертывания российско-белорусской группировки другая. Вопрос – какая? Говоря языком китайских стратагем (классификации военных хитростей), речь может идти о стратагеме №2 «Осадить Вэй чтобы спасти Чжао», либо о стратагеме 32 «Пустой город».

    Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба<br> Минобороны РФ/ТАСС

    Стратагема №2 предполагает удар там, где его не ожидают. В данном случае с севера. В то время, как все боеспособные украинские части заняты на югах (подготовка к наступлению на Херсон, а также к последующему отражению броска российских войск на Николаев или Запорожье) Россия совместно с Белоруссией может готовиться к броску на северные регионы Украины. Либо к фланговому удару при наступлении российских войск на Харьков, либо к самостоятельному занятию той же Черниговской области, либо даже к маршу на Киев (в том числе и отвлекающему – дабы украинские войска были сняты с южного направления). Об этом, по крайней мере, говорят в самом Киеве.

    Да, белорусской армии мирного времени (в которой состоят немногим более 40 тысяч военнослужащих) недостаточно для серьезного вторжения на Украину, не говоря уже о каких-то операциях по взятию Киева. Однако украинские военные уверены, что в Белоруссии проводится мобилизация. «Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», – говорят в украинском Генштабе. В Минске эту информацию опровергают – однако дают понять, что вариант с мобилизацией не исключают, поэтому лишь хотят быть к ней организационно готовы. «Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», – говорил Александр Лукашенко.

    Да, белорусское население не хочет втягиваться с конфликт – причем речь как о западниках-националистах (сочувствующих своим братьям по отсутствию разума из Киева), так и о сторонниках самого Лукашенко (которые понимают исходящую от майданутой Украины угрозу, однако по привычке предпочитают, чтобы эта угроза была устранена руками России). Однако сам Лукашенко не раз давал понять, что в случае нападения Украины на Белоруссию он предпримет самые жесткие меры. А «нападением» может стать все, что угодно – начиная от удара Украины по каким-то российским военнослужащим на белорусской территории и заканчивая самодеятельностью аффилированных с Киевом белорусских националистов (в частности, тех, кто воюет на Украине в составе так называемого полка Калиновского). Наконец, Лукашенко может дать приказ о вводе войск в том случае, если этот ввод начнет Польша – ввод войск на Украину, конечно же. В этой ситуации Минск может попытаться взять под контроль северо-западные регионы Украины – для того, чтобы отрезать полякам проход на Киев. Однако последний вариант все-таки пока еще маловероятен – ввод польских войск, скорее всего, состоится тогда, когда режим в Киеве будет уже совсем сыпаться.

    Стратагема же 32 предполагает обман в чистом виде. То есть достижение большого (пусть и не максимального) результата при минимальных затратах. И именно ей, по мнению большинства экспертов, объясняется создание группировки.

    Однажды в Древнем Китае большое войско подступило к городу. И генерал увидел странную картину – ворота города открыты нараспашку, охраны и знамен нет, а на стене сидит известнейший и самый хитрый китайский стратег Чжугэ Лян. В итоге полководец подумал и решил не штурмовать город – из страха перед тем, что хитроумный Чжугэ Лян устроил ловушку, которую генерал не смог понять. На самом же деле ловушка была в том, что ее не было. У Чжугэ Ляна не было войск для обороны города, поэтому он банально сыграл на страхе оппонента перед возможностью ловушки и своей репутацией.

    И именно это, по мнению сторонников данной версии, сейчас делают Путин с Лукашенко. У Москвы нет свободных войск для наступления на Киев, а у Минска – желания данное наступление проводить. Однако у обоих игроков есть желание продемонстрировать возможность наступления, а также репутация людей, готовых на радикальные шаги. И все это используется для того, чтобы оттянуть максимальное количество украинских войск на северные рубежи Украины – подальше от южных и юго-восточных фронтов.

    Сработает ли стратагема №32 в белорусских реалиях? В любом случае сработает. Если Киев купится на уловку, то он перебросит войска. Если же не купится, если не будет обращать внимание на концентрацию российско-белорусских войск на границе – то тогда Москва и Минск могут задействовать стратагему №2 и нанести удар.

    Беспроигрышный вариант.

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