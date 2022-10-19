Где стоит ждать нового российского наступления

Не дожидаясь прибытия резервистов, проходящих пока обучение в тылу, российские войска взяли под контроль село Воробьевка на Купянском направлении. Возможно, этот локальный успех предвещает более масштабный натиск. Очевидно, что с прибытием резервистов расклад сил изменится и следует ждать нового российского наступления. Где самые уязвимые участки фронта у ВСУ?

Вооруженные силы России в ходе наступления в Харьковской области на Купянском направлении заняли село Воробьевка (Горобьевка). При этом они нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, объявил во вторник представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе харьковского села Кисловка «сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками», добавил генерал. По его данным, всего за сутки противник потерял на Купянском направлении более 60 человек, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На соседнем участке фронта, на направлении города Красный Лиман, занятого недавно ВСУ, в районах луганских сел Стельмаховка и Розовка и донецких сел Карповка и Ивановка «сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец», сообщил Конашенков. По данным представителя Минобороны, в боях там уничтожено 46 украинских военных, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и тоже два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев не считает взятие Воробьевки признаком большого наступления. «По моим предположениям, речь идет об улучшении нашей тактической позиции, о занятии одного из участков «серой зоны», чем об освобождении населенного пункта, занятого украинскими войсками. Да, тактическая позиция наших войск улучшается, но пока рано говорить про освобождение Харьковской области или полное освобождение ЛНР», – предостерегает он.

Главной «точкой напряжения» для Украины остается агломерация Артемовска (Бахмута),

полагает военный эксперт. «Продолжается освобождение Артемовска и соседнего Соледара. После этого вероятен уход противника из Северска, иначе этот город окажется в окружении. Это позволит нам выйти на последний рубеж обороны ВСУ в Донбассе – Краматорск, Славянск, Константиновка. При этом в тылу потребуется уничтожить ряд группировок противника, в частности в Угледаре и Авдеевке», – пояснил Евсеев.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко тоже считает, что овладение Воробьевкой предвещает наступление на Харьковском направлении. «Это село находится на левом, восточном берегу Оскола, поэтому перед нами – часть ограниченной наступательной кампании, цель которой выдавить противника с восточного берега Оскола и создать долговременную линию обороны по этому берегу», – пояснил Онуфриенко.

Как полагает эксперт, от границ России вплоть до Красного Лимана, вдоль берега реки Северский Донец создаются «долговременные бетонные укрепления, в том числе огневые точки – этот укрепрайон рассчитан на многие месяцы, поэтому лучше расположить его по берегу реки, именно поэтому стоит задача выдавить ВСУ по максимуму с левобережья». По его данным, противник сейчас возводит долговременные укрепления не на Харьковщине, а на Никопольском направлении, то есть со стороны города Кривой Рог.

«Противник, видимо, убежден, что готовится наше большое наступление по правому берегу Днепра,

имеющего конечной целью освобождение Запорожья», – добавил собеседник. Однако это значит, что Российской армии необходимо подготовить наступление в другом месте – там, «где никто не ждет», и «таким направлением в итоге может стать и Харьковская область, которая была оставлена», предполагает Онуфриенко.

Военный эксперт, выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов тоже считает, что главным для Российской армии остается битва за Артемовск, «и в ближайшее время там произойдет усиление нашей группировки», чтобы отодвинуть линию фронта и перерезать снабжение гарнизона ВСУ в соседней Авдеевке. По его словам, «обязательно нужно занять село Водяное, что позволит простреливать всю Авдеевку».

«Что касается более северных районов, то там «точкой напряжения» для ВСУ должна стать линия реки Оскол. Мы сейчас стоим позиционно между городами Кременная и Сватово, строим там позиционные укрепрайоны вдоль «дороги жизни» из Сватово в Красный Лиман. Тут надо срочно отодвигать линию фронта. Если ВСУ перережут дорогу, это приведет к очень большим проблемам по снабжению всех наших войск в этом районе», – пояснил Артамонов.

Эксперт особо отметил усилия здешних казачьих бригад, которые «продвигаются медленно, буквально по метру, поставив себе целью отвоевать Лиман». «Мы должны отвоевать Лиман как можно скорее, это прежде всего морально-политический долг», – убежден собеседник.

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В свою очередь Евсеев рассчитывает, что с прибытием свежих частей, пополненных за счет мобилизации, «примерно через месяц» наступит перелом на фронте в Харьковской области. «Сил будет достаточно, чтобы там произошло уже не выдавливание, а окружение украинских войск. Кроме того, мы вполне сможем провести наступательные действия и на другом участке фронта – в направлении Николаева», – рассчитывает эксперт.

Он также не исключил, что уже в ноябре Россия вновь предпримет попытку наступления с территории Белоруссии, как это произошло в самом начале спецоперации. Неслучайно президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях объявил о формировании в стране совместной группировки.

Тем временем командующий Объединенной группировкой сил в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин во вторник сообщил, что общие потери ВСУ каждые сутки составляют от шестисот до тысячи человек убитыми и ранеными. Тем не менее противник не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего это Купянское, Краснолиманское и Николаево-Криворожское направления, добавил командующий.

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