ЧВК «Вагнер» решила основать центры подготовки ополченцев в двух регионах России

Пригожин подтвердил создание «Группой Вагнера» центров подготовки ополченцев в двух регионах России

Частная военная компания «Вагнер» формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях, подтвердил предприниматель Евгений Пригожин.

«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев», – приводятся слова Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин убежден, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, отметил предприниматель, не нужно обращаться к госорганам, ответственность должна лечь на региональный бизнес.

«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», – приводятся его слова в сообщении.

В таком случае, рассуждает Пригожин, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. «На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км – 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками», – заявил предприниматель, добавив, что местные жители знают свои территории, как никто другой, и они лучше всех способны бороться с ДРГ.

По мнению Пригожина, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. «Такой подход всегда был и есть на Руси», – отметил он.

Пригожин добавил, что он будет полностью финансировать центры подготовки ЧВК «Вагнер». «Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно», – подчеркнул он.

«Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны», – заключил предприниматель.

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