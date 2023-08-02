Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ

Tекст: Антон Никитин

Бойцам территориальной обороны Белгородской области вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ. Кроме того, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами, передает ТАСС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на вручении отметил, что ситуация остается сложной. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», – сказал Гладков.

В состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка трех тысяч человек, на границе с Украиной созданы семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.

Напомним, в начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал бойцам территориальной обороны оружие. Позже белгородские власти решили закупить оружие для батальонов самообороны.