Пушилин заявил о снижении утечек данных после запрета публикаций «прилетов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушилин рассказал, что запрет на публикацию последствий «прилетов» в Донецкой Народной Республике приносит ощутимый результат, сообщает ТАСС. Он добавил, что украинские военные получили значительно меньше информации, которую можно было использовать для нанесения ударов по объектам ДНР.

Пушилин отметил, что решение было принято совместно с силовым блоком региона. Он подчеркнул: «Успешность или неуспешность обстрела о попадании или непопадании по тем или иным объектам со стороны противника является как раз та публичная информация, которая появляется у блогеров в Telegram-каналах. Поэтому было принято соответствующее решение… После введения запрета противник занервничал, информации у него на порядок меньше стало».

Глава ДНР пояснил, что фотографии и видео позволяли украинским военным определять места для повторных ударов. По его словам, люди не осознавали опасности публикаций, а блогеры ради популярности спешили выкладывать материалы, что приводило к дополнительным жертвам среди сотрудников МЧС и медиков.

Пушилин также заявил, что противник пытается компенсировать нехватку информации, предлагая вознаграждение за любые фото и видео последствий ударов. По данным спецслужб, суммы вознаграждений выросли.

Ограничения на публикацию действуют с конца января, согласно указу Пушилина. Нарушителей наказывают штрафами от 2 тыс. до 600 тыс. рублей, а с февраля уже началась практика привлечения к ответственности за распространение запрещённой информации.

