Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Песков: Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в связи с обстановкой в регионе

Tекст: Антон Никитин

«Главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», – приводит слова Пескова ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть «не в те руки», представитель Кремля сказал: «Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть».

Напомним, в среду добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие. В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал бойцам территориальной обороны оружие. Позже власти региона решили закупить оружие для батальонов самообороны самостоятельно.