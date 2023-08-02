Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области
Песков: Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в связи с обстановкой в регионе
Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», – приводит слова Пескова ТАСС.
В ответ на уточняющий вопрос, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть «не в те руки», представитель Кремля сказал: «Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть».
Напомним, в среду добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие. В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал бойцам территориальной обороны оружие. Позже власти региона решили закупить оружие для батальонов самообороны самостоятельно.