Российская тероборона готова взять в руки оружие

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Петр Ковалев/ТАСС
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

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В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

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Максим Соколов, публицист
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    Появилась инициатива вооружить добровольческие формирования на границе с Украиной
    Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия
    		  
    25 мая 2023, 21:45
    Фото: t.me/vvgladkov
    Текст: Андрей Резчиков

    Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?

    Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны из трех тысяч человек. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, тероборона уже вполне боеспособная единица, которая тренируется в регионе с ноября прошлого года, передает «Коммерсант».

    Однако у бойцов нет оружия, поэтому правительство области, отметил глава региона, рассматривает возможность им его предоставить, чтобы дать врагу отпор «профессионально, а не любительски». Гладков добавил, что с точки зрения самообороны вооружить отряды будет правильно, но действовать нужно в рамках закона. Не исключено, что региональному руководству придется инициировать внесение изменений в законодательство, добавил он.

    Напомним, статус теробороны прописан в ст. 22 закона «Об обороне». Из него следует, что деятельность теробороны возможна исключительно в период военного положения. Это охрана важных государственных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, энергетики.

    Тероборона участвует в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Штабы территориальной обороны создаются в регионах и на территориях, где действует военное положение, ими руководят главы субъектов или главы местных администраций.

    При этом вопрос о возможном вооружении теробороны возник после того, как в понедельник на территорию Белгородской области проникла с Украины диверсионно-разведывательная группа. Почти на сутки в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), было уничтожено до 70 украинских террористов. Губернатор уточнил, что привлекать отряды теробороны для противостояния этим диверсантам не пришлось.

    В апреле глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил законодательно закрепить право на ношение и применение оружия для участников территориальной обороны. По его словам, люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, различных объектов, патрулируют территории и «помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка».

    «Вместе с тем правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен, и главное, что у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», – говорил Турчак, который также возглавляет генсовет «Единой России».

    В Госдуме поддержали позицию Гладкова и Турчака. Депутат от Ростовской области Александр Бородай заявил, что территориальную оборону и народные дружины нужно обязательно наделить правом ношения и применения оружия. «Я за то, чтобы государство на законных основаниях вручило оружие тем, кто готов защищать Родину. Это будет абсолютно правильно», – заявил Бородай.

    Политик рассказал, что недавно лично встречался в Белгородской области с руководителем местной теробороны. «На мой взгляд, это возмутительно, что у этих людей до сих пор нет оружия на руках. Это некий пережиток советской эпохи», – добавил депутат.

    Однако в экспертной среде нет однозначного мнения о том, на каком этапе и в каком порядке нужно вооружать отряды теробороны.

    «Эти подразделения могут создаваться по подобию муниципальной милиции, которая появилась в России в начале 90-х годов и была эффективна на короткий промежуток времени. Речь должна идти о том, чтобы эти дружины действовали лишь на период СВО», – считает подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    Он назвал давно назревшим решением расширить правовой статус народных дружин, но вопрос оружия «требует оперативной проработки». «В большинстве случаев в отрядах теробороны служат бывшие сотрудники правоохранительных органов, Вооруженных сил России и прочих силовых ведомств. Они по состоянию здоровья или по возрасту не могут быть участниками СВО, но хотят добросовестно послужить родному краю и принести пользу, оберегая своих близких от противоправных действий преступного украинского режима», – говорит эксперт.

    Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов напомнил, что в истории России подобные отряды назывались народным ополчением, как это было во времена Минина и Пожарского и Отечественной войны 1812 года, а в период Великой Отечественной войны подобные функции выполняли истребительные батальоны.

    «Но нам нужно четко определить задачи этих формирований. Вопрос оружия должен подниматься в самую последнюю очередь. В целом ряде государств есть добровольные силы охраны порядка, которые во многом выполняют роль наблюдателей, разведчиков и информаторов», – отметил Ворожцов.

    Он считает, что при формировании народного ополчения нужно решить вопросы юридического статуса, боевой подготовки, дислокации, организации взаимодействия с армейскими подразделениями, правоохранительными органами и спецслужбами. «Только после этого необходимо решать вопрос об их вооружении», – поясняет генерал-майор.

    Иванников согласен, что право на ношение оружие сопряжено с риском повышенной опасности. «За этими подразделениями должен быть особый контроль. Поэтому в будущих нормативно-правовых актах нужно ограничить срок действия права на ношение и применение оружия рамками проведения СВО», – уверен подполковник запаса МВД.

    По словам эксперта, критики вооружения отрядов теробороны указывают на дополнительные расходы, но эти расходы и так неизбежны. «Речь идет о помещениях, где они будут дислоцироваться, о комнатах хранения оружия, о материально-техническом обеспечении», – уточняет Иванников.

    «В целом же эти подразделения должны действовать в тандеме с Росгвардией, МВД, ФСИН, ФСБ и Минобороны. То есть это будет серьезная деятельная помощь в борьбе с терроризмом преступного режима, который развязал войну с мирным населением на территории Белгородской, Курской и Брянской областей», – полагает собеседник.

    При этом любое подразделение должно проходить полноценную переподготовку и боевое слаживание.

    «Если человек служил 30 лет назад, то в ряде случаев он вообще не знаком с современными видами оружия. Дайте ему огнемет «Шмель» или ПТУР. Много людей умеют ими пользоваться? Каждый должен пройти переподготовку, получить соответствующий статус и только потом уже можно ставить вопрос об оружии», – предупреждает Ворожцов.

    Если же законодатели откажутся вооружать бойцов теробороны, то Иванников предлагает привлечь дружинников для охраны порядка внутри региона, а «высвободившиеся силы полицейских и росгвардейцев направить на охрану границы». «Задачу нужно продумывать комплексно и прописывать ее в концепции развития добровольных народных дружин», – считает эксперт.

    Ворожцов в свою очередь добавляет: «В данном случае одним федеральным законом не обойдешься». «Здесь потребуется вносить изменения в два-три десятка нормативных актов. В том числе в законы «О противодействии терроризму», «Об обороне», «Об оружии» и так далее», – говорит он.

    На этом фоне депутат Госдумы Анатолий Вассерман ставит вопрос иначе: «Любой, кто выступает против вооружения теробороны, вольно или невольно оказывается союзником нашего противника». По его мнению, поправки, регламентирующие правовой статус этих формирований, должны предложить сами организаторы народного ополчения и главы регионов. «Им видней, какие права и возможности им могут понадобиться. А депутаты проанализируют эти запросы», – объясняет политик.
     
     
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