Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Участница «Битвы экстрасенсов» Полынь сымитировала болезнь на допросе
Участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь сымитировала болезнь на допросе
Подозреваемую в экстремизме и оскорблении чувств верующих участницу «Битвы экстрасенсов» Елену Суликову (Алену Полынь) не удалось допросить из-за того, что она якобы плохо себя чувствовала, сообщил источник в правоохранительных органах.
Суликова в ходе допроса имитировала плохое самочувствие, пришлось несколько раз прерывать следственные действия, сказал собеседник ТАСС.
К подозреваемой вызывали медиков, которые не подтвердили ее недомогания. Допрос планируется продолжить в среду.
Напомним, СК задержал лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Суликову по делу о мошенничестве, позже удалось установить, что она обвиняется в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.
Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что Суликовой предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Ведомство намерено ходатайствовать о ее аресте.
С 2020 года она продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию против служителей РПЦ. В соцсетях она публиковала видео с унижением религиозных чувств верующих.
В 2019 году Суликова обращалась в суд с иском о чести и достоинства после ссоры с Виталием Милоновым. «Ведьма» заявляла, что парламентарий использовал в ее адрес «такие слова, которые преследуются по закону». Сам Милонов воспринял ситуацию с иронией.