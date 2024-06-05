Участница «Битвы экстрасенсов» Полынь сымитировала болезнь на допросе

Участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь сымитировала болезнь на допросе

Tекст: Алексей Дегтярев

Суликова в ходе допроса имитировала плохое самочувствие, пришлось несколько раз прерывать следственные действия, сказал собеседник ТАСС.

К подозреваемой вызывали медиков, которые не подтвердили ее недомогания. Допрос планируется продолжить в среду.

Напомним, СК задержал лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Суликову по делу о мошенничестве, позже удалось установить, что она обвиняется в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что Суликовой предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Ведомство намерено ходатайствовать о ее аресте.

С 2020 года она продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию против служителей РПЦ. В соцсетях она публиковала видео с унижением религиозных чувств верующих.

В 2019 году Суликова обращалась в суд с иском о чести и достоинства после ссоры с Виталием Милоновым. «Ведьма» заявляла, что парламентарий использовал в ее адрес «такие слова, которые преследуются по закону». Сам Милонов воспринял ситуацию с иронией.