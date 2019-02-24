Милонов посмеялся над подавшей на него в суд ведьмой

Депутат Госдумы Виталий Милонов с иронией прокомментировал планы «потомственной ведьмы» Алены Полынь (настоящее имя – Елена Суликова) подать на него в суд.

«Обмельчали ведьмы, если они теперь подают в суд. Видимо, силы зла не могут одолеть, пытаются призвать к российскому правосудию. Но российское правосудие существует для того, чтобы устанавливать правду, а не потакать жуликам», – приводит его слова РИА «Новости».

Между тем в Савеловском районном суде Москвы пока не подтверждают, что к ним поступил иск к Милонову.

Ранее сообщалось, что московская ведьма Алена Полынь обратилась в суд с иском о чести и достоинства после ссоры с Виталием Милоновым. «Ведьма» заявила, что парламентарий использовал в ее адрес «такие слова, которые преследуются по закону».

В январе Милонов подготовил законопроект, предусматривающий запрет оздоровительных услуг магов и чародеев, а также рекламы подобных услуг.