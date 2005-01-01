Столичная ведьма подала в суд на Милонова

Московская ведьма Алена Полынь (настоящее имя – Елена Суликова) обратилась в суд с иском о чести и достоинства после ссоры с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, сообщают СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, Полынь, считающая себя потомственной ведьмой, требует от парламентария компенсации в размере 1 рубль.

В комментарии «Вечерней Москве» создательница «Империи сильнейших ведьм» рассказала, что ее встреча с Милоновым произошла 22 января на пресс-конференции, посвященной идее запрета на законодательном уровне деятельности «оккультно-магического характера».

«Виталий Милонов меня оскорбил. Он использовал такие слова, которые преследуются по закону. Поэтому я буду подавать на него в суд», – заявила «ведьма».

По ее словам, парламентарий сказал на пресс-конференции, что она является мошенницей и «ест детей», а также призвал заковать «ведьму» в наручники. «Сейчас я передала все данные своему адвокату», – сообщила Полынь.

Издание добавляет, что в ходе пресс-конференции Милонов предложил «потомственной ведьме» угадать, чья фотография находится в конверте, однако та отказалась. В конверте депутат спрятал снимок Сталина, который, по его словам, «соответствующим образом поступил бы с этими специалистами».

Ранее Милонов сравнивал деятельность экстрасенсов с проституцией, а также предлагал закрыть шоу «Битва экстрасенсов», назвав его участников мошенниками.