Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Раньше как было? Приходила к гадалке нервная дамочка и трагическим шепотом просила погадать на мужа, у которого, как она подозревает, есть любовница. В ответ гадалка засучивала рукава и широким жестом раскидывала карты. Обязательно выходило что-нибудь загадочное. Какой-нибудь казенный дом, а в нем белая женщина. Дама с ужасом вспоминала мужнину секретаршу, которая как назло была блондинкой, и все ей становилась ясно. Подхватив юбки, дама неслась домой выцарапывать мужу глаза. И все были довольны: дама получала подтверждение своим опасениям, а гадалка денежку.

То же самое могло выходить, если спрашивали про работу или про здоровье. Белая дама в казенном доме выручала в любом случае. То она насылала сглаз, то строила козни и мешала продвижению по службе. Таким образом, две карты вполне обеспечивали гадалке устойчивый доход. Если учесть, что карт 36, а человеческих страстей значительно меньше, то надо думать, гадалке хватало на хлеб с маслом.

Но вся эта доморощенная эзотерика давно в прошлом. Современные маги, некроманты, йогины, космоэнергеты и ведьмы всех мастей работают на другом уровне. Если раньше игра шла на территории простых человеческих страстей вроде любви и страха смерти, теперь речь все больше идет о бизнесе, расширении личностных границ и понимании себя и мира.

Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию, определяющему будущее жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились долгосрочными стратегиями и мировоззренческими откровениями. Впрочем, технологии гаданий не изменились. Все та же добрая старая дама и казенный дом, все тот же многозначительный взгляд, все то же понимание страстей человеческих и эксплуатация желания узнать что-то из того, что нам не положено. Изменились не сами маги, изменились мы. Маги удачно интегрировались в наличную ценностную парадигму и стали зарабатывать на новых трендах при новых социальных условиях.

В мае прошлого года Герман Греф пригласил на Петербургский экономический форум индийского йогина Садхгуру. Не надо думать, что Греф впал в ранний маразм и стал страдать общим умственным расслаблением. Он просто вписался в уже существующий мировой тренд. До этого Садхгуру был трижды приглашен на Международный экономический форум в Давосе и много раз на прочие престижные политические и экономические собрания по всему миру. Везде его лекции собирали толпы поклонников, среди которых нервных дам уже давно нет. Боевое ядро армии адептов индийского йогина составляют богатейшие люди мира, экономисты, ученые и правительственные чиновники всех мастей и стран.

Садхгуру любят за доброту, духовную щедрость и способность в любой трудной ситуации дать ценный совет. Например, в 2017 году, за год до Питерского форума, Греф уже имел счастье встретиться с Садхгуру на территории подведомственного ему Сбербанка. Там йогин читал лекцию для сотрудников на тему «внутреннего лидерства». Учил йогин ни много ни мало тому, как не бояться будущего. Рецепт оказался довольно прост.

«Вчерашние дни, – говорил Садхгуру в изложении РБК, – они в нашей памяти, а завтра – это просто наше представление, наше воображение. Если вы знаете, как справляться с этим моментом, вы знаете, как работать с вечностью, вам не нужно справляться с завтрашним днем».

Вроде бы ничего существенного не сказано, зато как многозначительно звучит! Из-под одежд йогинской мудрости торчат уголки все тех же двух универсальных карт – белая дама и казенный дом. Пространство для интерпретаций так велико, что достаточно только соблюсти лицо, потрясти величественной бородой – а там уж каждый сам сообразит, к чему это приложить.

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В программе прошлогоднего ПМЭФ имя Садхгуру появлялось аж четыре раза. Одно сольное выступление плюс три круглых стола в компании с нобелевским лауреатом по физике и знаменитыми экономистами. Везде, разумеется, был аншлаг. Нашел индус добрые слова и лично для Путина, которому, ничтоже сумняшеся, указал дорогу будущего развития страны. Все и тут оказалось проще простого.

Тот же портал РБК информирует население, что, по мнению Садхгуру, проблема России в том, что все представляют ее мрачной страной, где одни концлагеря и всегда зима. Если изменить этот имидж, то к России потянутся люди, заведутся деловые отношения, разовьется международное сотрудничество. Политическая цена этого совета составляет три рубля в базарный день. Ни образования, ни серьезной аналитики международной ситуации для этого не нужно. Но зато как звучит – индийский гуру дал совет Путину! Надо полагать, что мировые СМИ не упустили возможность поставить эту новость в топы.

Вполне вероятно, что в этом году ПМЭФ тоже порадует нас присутствием какой-нибудь выдающейся мировой гадалки на кофейной гуще. Так что надо заранее готовиться и выбрасывать из головы все, что вы знаете о политике и экономике – уверяю вас, гуру вам посоветует сделать именно это.

Я лично знаю серьезных бизнесменов, которые ничего не предпринимают в своем бизнесе без гадания на картах таро или совета личного астролога. Понятно, что это выводит умельцев гадать по птичьим лопаткам на совершенно иной уровень финансовой обеспеченности. А цена, как известно, это лучшее магическое средство. Когда вы видите перед собой пятизначную цифру, обозначающую стоимость одной консультации у гадателя, вы невольно проникаетесь уважением ко всему, что вам скажут. И любое рассуждение про завтра или концлагеря, которые мешают международным связям России, вам покажется небесным откровением.

Уверенно опираясь на этот эффект, работают многие прославленные гуру современности. Например, Павел Лабковский, хоть и психолог, а использует те же методы. Его универсальная присказка о том, что надо быть самим собой, стоит одиноким женщинам до 40 тысяч рублей за личную консультацию. И многие платят!

Призрак таинственной белой дамы в казенном доме давно бродит по Европе. Но не один, а в компании с другим человеческим заблуждением, намеревающимся свести весь сложнейший веер человеческих отношений к эффектным, но бессмысленным лозунгам вроде «надо быть самим собой» или «я никому ничего не должен».

Новая антропология для бедных предполагает, что перед человеком открыты все пути и надо только захотеть. У наивных потребителей этой новой искренности создается иллюзия какой-то ослепительной простоты мироустройства. И голоса физиков, которые утверждают, что вся история мира движется только в сторону его усложнения, перед лицом этой всепокоряющей простоты кажутся жалкой и занудной демагогией.

Кстати, сам Садхгуру отлично знает, что мир непрост. В конце 90-х годов его жена скончалась при странных обстоятельствах во время совместной медитации с мужем и еще одной индийской дамой. Садхгуру объявил всем, что его супруга счастливо вошла в финальную стадию просветления, и немедленно кремировал тело, не дожидаясь вскрытия. Отец покойной женщины подал в суд на Садхгуру, но тот уже был в США со своими нехитрыми лекциями обо всем и ни о чем. Вторая индийская дама под шумок развелась и переехала к йогину, заняв очередь на просветление.

Казалось бы, налицо злой умысел: в этой истории есть и мотив, и возможность убийства. Но не тут-то было. В конце концов, дело было закрыто, потому что против белой дамы в казенном доме бессильна любая логика.