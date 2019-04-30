Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Взгляд
30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
Разделы

Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
Перейти а раздел…

В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...

Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

      Перейти а раздел…

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...

      Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

      В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
      Подробности...

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Министр экономики Дагестана задержан при попытке покинуть Россию
            На посылки из-за рубежа предложили ввести единый сборГлава ПАСЕ призвала к поиску «позитивного выхода» из конфликта с делегацией РоссииПушков высмеял Порошенко за «святое украинское гражданство»Путин направил пожелания отрекшемуся императору Японии
            Задержан подозреваемый в отравлении заключенных «Матросской тишины»Капитана приговорили за мошенничество при ремонте АПЛ «Даниил Московский»Советник Зеленского пообещал ударить «там, где не ждут»Индийская армия обнаружила следы йети
            На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской формеКлиматолог высмеял идею спасения Земли с помощью «зонта»В ДТП с автобусом под Орлом пострадали 26 украинцевТимошенко потребовала отставки назвавшего жителей Донбасса «мерзостью» министра

            Главная тема


            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            армия и вооружение


            ЗРС С-500 «Прометей» прошла финальные испытания

            «стоять удобно»


            Командующий парадом Победы оценил кабриолет Aurus

            Ядерная безопасность


            Украинский эксперт прокомментировал рост числа ЧП на местных АЭС

            Видео

            громкий скандал


            Партнер Интерпола рассказал, как будет проверять шоу «Голос.Дети»

            международный турнир


            Российским самбисткам пригрозили строгим наказанием за массовую драку

            гневная реакция


            Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

            «восхищает весь мир»


            В Китае сравнили «всемогущий» «Посейдон» и новейший подводный дрон США

            «угроза нацбезопасности»


            Прибалтика затыкает рот российскому телевидению

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?


            Ольга Андреева

            Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

            Ольга Андреева
            Журналист
            		 30 апреля 2019, 11:10

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Раньше как было? Приходила к гадалке нервная дамочка и трагическим шепотом просила погадать на мужа, у которого, как она подозревает, есть любовница. В ответ гадалка засучивала рукава и широким жестом раскидывала карты. Обязательно выходило что-нибудь загадочное. Какой-нибудь казенный дом, а в нем белая женщина. Дама с ужасом вспоминала мужнину секретаршу, которая как назло была блондинкой, и все ей становилась ясно. Подхватив юбки, дама неслась домой выцарапывать мужу глаза. И все были довольны: дама получала подтверждение своим опасениям, а гадалка денежку.

            То же самое могло выходить, если спрашивали про работу или про здоровье. Белая дама в казенном доме выручала в любом случае. То она насылала сглаз, то строила козни и мешала продвижению по службе. Таким образом, две карты вполне обеспечивали гадалке устойчивый доход. Если учесть, что карт 36, а человеческих страстей значительно меньше, то надо думать, гадалке хватало на хлеб с маслом.

            Но вся эта доморощенная эзотерика давно в прошлом. Современные маги, некроманты, йогины, космоэнергеты и ведьмы всех мастей работают на другом уровне. Если раньше игра шла на территории простых человеческих страстей вроде любви и страха смерти, теперь речь все больше идет о бизнесе, расширении личностных границ и понимании себя и мира.

            Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию, определяющему будущее жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились долгосрочными стратегиями и мировоззренческими откровениями. Впрочем, технологии гаданий не изменились. Все та же добрая старая дама и казенный дом, все тот же многозначительный взгляд, все то же понимание страстей человеческих и эксплуатация желания узнать что-то из того, что нам не положено. Изменились не сами маги, изменились мы. Маги удачно интегрировались в наличную ценностную парадигму и стали зарабатывать на новых трендах при новых социальных условиях.

            В мае прошлого года Герман Греф пригласил на Петербургский экономический форум индийского йогина Садхгуру. Не надо думать, что Греф впал в ранний маразм и стал страдать общим умственным расслаблением. Он просто вписался в уже существующий мировой тренд. До этого Садхгуру был трижды приглашен на Международный экономический форум в Давосе и много раз на прочие престижные политические и экономические собрания по всему миру. Везде его лекции собирали толпы поклонников, среди которых нервных дам уже давно нет. Боевое ядро армии адептов индийского йогина составляют богатейшие люди мира, экономисты, ученые и правительственные чиновники всех мастей и стран.

            Фото: Vishal Bhatnagar/NurPhoto/Zuma/ТАСС

            Садхгуру любят за доброту, духовную щедрость и способность в любой трудной ситуации дать ценный совет. Например, в 2017 году, за год до Питерского форума, Греф уже имел счастье встретиться с Садхгуру на территории подведомственного ему Сбербанка. Там йогин читал лекцию для сотрудников на тему «внутреннего лидерства». Учил йогин ни много ни мало тому, как не бояться будущего. Рецепт оказался довольно прост.

            «Вчерашние дни, – говорил Садхгуру в изложении РБК, – они в нашей памяти, а завтра – это просто наше представление, наше воображение. Если вы знаете, как справляться с этим моментом, вы знаете, как работать с вечностью, вам не нужно справляться с завтрашним днем».

            Вроде бы ничего существенного не сказано, зато как многозначительно звучит! Из-под одежд йогинской мудрости торчат уголки все тех же двух универсальных карт – белая дама и казенный дом. Пространство для интерпретаций так велико, что достаточно только соблюсти лицо, потрясти величественной бородой – а там уж каждый сам сообразит, к чему это приложить. 

            В программе прошлогоднего ПМЭФ имя Садхгуру появлялось аж четыре раза. Одно сольное выступление плюс три круглых стола в компании с нобелевским лауреатом по физике и знаменитыми экономистами. Везде, разумеется, был аншлаг. Нашел индус добрые слова и лично для Путина, которому, ничтоже сумняшеся, указал дорогу будущего развития страны. Все и тут оказалось проще простого.

            Тот же портал РБК информирует население, что, по мнению Садхгуру, проблема России в том, что все представляют ее мрачной страной, где одни концлагеря и всегда зима. Если изменить этот имидж, то к России потянутся люди, заведутся деловые отношения, разовьется международное сотрудничество. Политическая цена этого совета составляет три рубля в базарный день. Ни образования, ни серьезной аналитики международной ситуации для этого не нужно. Но зато как звучит – индийский гуру дал совет Путину! Надо полагать, что мировые СМИ не упустили возможность поставить эту новость в топы.

            Вполне вероятно, что в этом году ПМЭФ тоже порадует нас присутствием какой-нибудь выдающейся мировой гадалки на кофейной гуще. Так что надо заранее готовиться и выбрасывать из головы все, что вы знаете о политике и экономике – уверяю вас, гуру вам посоветует сделать именно это.

            Я лично знаю серьезных бизнесменов, которые ничего не предпринимают в своем бизнесе без гадания на картах таро или совета личного астролога. Понятно, что это выводит умельцев гадать по птичьим лопаткам на совершенно иной уровень финансовой обеспеченности. А цена, как известно, это лучшее магическое средство. Когда вы видите перед собой пятизначную цифру, обозначающую стоимость одной консультации у гадателя, вы невольно проникаетесь уважением ко всему, что вам скажут. И любое рассуждение про завтра или концлагеря, которые мешают международным связям России, вам покажется небесным откровением.

            Уверенно опираясь на этот эффект, работают многие прославленные гуру современности. Например, Павел Лабковский, хоть и психолог, а использует те же методы. Его универсальная присказка о том, что надо быть самим собой, стоит одиноким женщинам до 40 тысяч рублей за личную консультацию. И многие платят!

            Призрак таинственной белой дамы в казенном доме давно бродит по Европе. Но не один, а в компании с другим человеческим заблуждением, намеревающимся свести весь сложнейший веер человеческих отношений к эффектным, но бессмысленным лозунгам вроде «надо быть самим собой» или «я никому ничего не должен».

            Новая антропология для бедных предполагает, что перед человеком открыты все пути и надо только захотеть. У наивных потребителей этой новой искренности создается иллюзия какой-то ослепительной простоты мироустройства. И голоса физиков, которые утверждают, что вся история мира движется только в сторону его усложнения, перед лицом этой всепокоряющей простоты кажутся жалкой и занудной демагогией.

            Кстати, сам Садхгуру отлично знает, что мир непрост. В конце 90-х годов его жена скончалась при странных обстоятельствах во время совместной медитации с мужем и еще одной индийской дамой. Садхгуру объявил всем, что его супруга счастливо вошла в финальную стадию просветления, и немедленно кремировал тело, не дожидаясь вскрытия. Отец покойной женщины подал в суд на Садхгуру, но тот уже был в США со своими нехитрыми лекциями обо всем и ни о чем. Вторая индийская дама под шумок развелась и переехала к йогину, заняв очередь на просветление.

            Казалось бы, налицо злой умысел: в этой истории есть и мотив, и возможность убийства. Но не тут-то было. В конце концов, дело было закрыто, потому что против белой дамы в казенном доме бессильна любая логика.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Новый Китай меняет тактику

            Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
            Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...

            Байден только кажется непобедимым

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
            Обсуждение: 14 комментариев

            Детский «Голос» как урок элитам

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
            Обсуждение: 82 комментария

            Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

            Владимир Добрынин, журналист
            Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Русский паспорт все равно лучше

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
            Обсуждение: 49 комментариев

            Крест по силам

            Дмитрий Грунюшкин, писатель
            Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...
            Обсуждение: 24 комментария

            Осень украинской русофобии

            Глеб Простаков, журналист
            Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
            Обсуждение: 72 комментария

            Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

            Алексей Алешковский, сценарист
            В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
            Обсуждение: 77 комментариев

            Борьба за климат – это борьба за деньги

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............