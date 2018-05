Сбербанк пригласил на ПМЭФ индийского мистика

На пленарной сессии Сбербанка в ходе Петербургского экономического форума выступит индийский йогин и мистик Садхгуру.

Выступление основателя фонда «Иша» Садхгуру пройдет в четверг в Конгресс-центре, в зале конгрессов, сообщается на сайте ПМЭФ.

Также на пленарной сессии Сбербанка выступят зампредседателя правительства России Максим Акимов, вице-президент Google Inc. Меир Бранд, основатель Xprize Foundation Inc. Питер Диамандис, гендиректор Huawei Technologies Co. Го Пин и почетный профессор в области управления рисками, политехнический факультет Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб.

Модератором сессии выступит президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Джагги Васудев, известный как Садхгуру – индийский йогин и философ. Основал благотворительную организацию фонд «Иша», которая проводит программы йоги по всему миру. Фонд также вовлечен в различные общественные инициативы, ему был присвоен особый консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН.

В ноябре Садхгуру выступал на лекции «Трансформация лидерства: новые вызовы и возможности» в рамках празднования 176-летия Сбербанка. СМИ сообщали, что его приглашал выступить на мероприятии лично Греф.

Петербургский международный экономический форум – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент России.