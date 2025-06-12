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    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    8 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    12 июня 2025, 17:29 • Новости дня

    Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину

    Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.

    Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

    «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.

    Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.

    Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.

    12 июня 2025, 06:47 • Новости дня
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.

    «По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    «Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

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    11 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе своего визита в Киев сербский президент Александар Вучич пообещал продемонстрировать украинцам поддержку и восстановить несколько украинских городов или регионов.

    На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».

    Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».

    Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».

    Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.

    В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    11 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский президент Александр Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Вучич отверг обвинения в том, что «предал» Россию, приняв участие в саммите: «Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию».

    Вучич подчеркнул, что, в отличие от других, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Он сказал, что прежде подвергался критике за «пророссийскую позицию», сейчас его обвиняют в противоположном, передает ТАСС со ссылкой на «Танюг».

    Он отметил, что Киев не стал приглашать на саммит представителей непризнанного Косова. По его мнению, Сербия должна быть благодарна Украине за это. «А что мне тут критиковать? Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать – и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите – и от Украины, и от нас?» – сказал он.

    Вучич заявил, что горд «самостоятельностью» и «независимостью» Сербии, страна продолжит придерживаться этого курса.

    Вучич отметил, что на саммите призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. Он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы геополитики, экономики и сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Вучич пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Комментарии (15)
    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

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    12 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Сырского обвинили в запрете строить укрепления в Днепропетровской области

    Безуглая заявила о запрете Сырского строить укрепления в Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично запрещал строить фортификации в Днепропетровской области Украины, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Потому что «отобьем». Неидеологично, короче», – заявила Безуглая в соцсетях. По ее словам, похожая ситуация сложилась при «оборудовании рубежей за Бахмутом» (Артемовском).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу ДНР и начали развивать наступление в Днепропетровской области Украины.


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    12 июня 2025, 03:29 • Новости дня
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделениям российской армии удалось выбить вооруженные силы Украины из села Ступочки к югу от Часова Яра в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В самих Ступочках уже нет украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Однако, как сообщил Марочко, в окрестностях все еще сохраняются и разрозненные отряды, и боеспособные подразделения ВСУ. Украинские войска пытаются помешать продвижению российских сил к Константиновке.

    По его словам, в Ступочках ситуация остается «очень сложной», но инициатива полностью принадлежит российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Марочко на днях сообщал, что за последнюю неделю российские войска расширили зону контроля возле населенного пункта Ступочки, также был занят участок местности севернее этого населенного пункта.

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    12 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский актер Михаил Ефремов попал в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Артист внесен в списки сайта за положительное отношение к действиям России на Украине, а также за «информационную поддержку» спецоперации, передает ТАСС.

    В апреле Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву.

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    11 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Объявлено о первом визите Вучича на Украину после начала СВО

    Первый визит Вучича на Украину после начала СВО анонсирован 11 июня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александар Вучич 11 июня посетит Украину с однодневным визитом для участия в саммите, посвященном сотрудничеству Юго-Восточной Европы.

    Президент Сербии Александар Вучич 11 июня совершит однодневный визит на Украину, сообщает ТАСС. Глава сербского государства принимает участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходит в этот день.

    Это официально подтвердила пресс-служба сербского лидера. Это первый визит президента Сербии на Украину с начала спецоперации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет действовать в интересах своей страны, несмотря на давление со стороны Европейского союза по вопросу России и Украины.

    Вучич ожидал критики на саммите Европейского политического сообщества в Тиране из-за своей поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.

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    12 июня 2025, 07:56 • Новости дня
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-служба Госдепа распространила письменное заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот поздравил россиян с Днем России.

    «От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», – приводит ТАСС слова Рубио.

    Рубио подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой с целью урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь выразил надежду, что достижение мира поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между США и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу в Белом доме. Он отметил, что Трамп «принял оригиналы верительных грамот именно накануне Дня России». Лидеры ряда стран направили президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России.

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    12 июня 2025, 08:01 • Новости дня
    Над Россией за ночь сбили 52 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дежурные средства противовоздушной обороны с вечера 11 июня до раннего утра 12 июня уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны.

    С 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня ПВО уничтожили 41 дрон в небе над Белгородской областью, шесть – над Брянской, три – над Москвой и Подмосковьем, и два – над Крымом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ночью 12 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ударные украинские дроны были уничтожены над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком.

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    12 июня 2025, 10:46 • Новости дня
    Американский аналитик заявил о начале падения киевского режима

    Американский аналитик Риттер заявил о начале падения киевского режима

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военный эксперт Скотт Риттер охарактеризовал ситуацию в Киеве как начало краха украинских властей из-за военных и экономических неудач.

    Об этом аналитик заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, передает РИА «Новости». По словам Риттера, «военный коллапс уже произошел», а экономика на Украине фактически прекратила функционировать. Он уточнил, что киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, поскольку средства на это закончились.

    Риттер также отметил, что на Украине осталась острая нехватка боеприпасов и средств противовоздушной обороны, а российская авиация получила преимущество в небе. «Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя», – заявил он.

    По мнению аналитика, подобное положение дел ведет к упадку морального духа в стране и исключает возможность для Киева добиться каких-либо успехов в противостоянии с Россией. Риттер уверен, что конфликт завершится на условиях Москвы, и считает это неминуемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации, и выясняла, что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим.

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    11 июня 2025, 23:56 • Новости дня
    Минфин США предупредил Конгресс о рисках в случае новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США «должны осознавать непреднамеренные последствия» возможного введения новых санкций против России, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    На заседании бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Бессент заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России по-прежнему рассматривается. Он подчеркнул, что министерство готово принять необходимые меры для содействия «прочному и устойчивому миру» на Украине, передает РИА «Новости».

    Бессент напомнил, что действующие американские санкции и экспортный контроль в отношении России сохраняются и продолжают оказывать влияние. Он также отметил осведомленность о законопроекте, который готовится в Конгрессе США и предусматривает ужесточение ограничительных мер.

    «Я бы рекомендовал Конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», – сказал Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Однако Белый дом настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России.

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    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    11 июня 2025, 22:57 • Новости дня
    Вагенкнехт предложила сотрудничество противникам перевооружения из СДПГ

    Вагенкнехт призвала объединиться раскритиковавшим оборонную политику ФРГ политикам

    Tекст: Вера Басилая

    Глава «Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт предложила сотрудничество социал-демократам, осудившим политику перевооружения правительства ФРГ.

    По словам Вагенкнехт, было бы положительно, если бы все силы в Германии, считающие военный курс канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля опасным, объединились и совместно возродили движение за мир. Вагенкнехт подчеркнула готовность к такому взаимодействию и обратила внимание на то, что авторы манифеста также протестуют против размещения американских ракет средней дальности на территории Германии, передает ТАСС.

    Напомним, манифест подписали несколько десятков социал-демократов, среди которых Рольф Мютцених, Ральф Штегнер и Норберт Вальтер-Борьянс. В документе отмечалось, что в ФРГ и Европе доминируют силы, рассчитывающие на военное противостояние и большие расходы на перевооружение. Подписавшие выразили мнение, что эта политика дестабилизирует ситуацию и усиливает восприятие угрозы между НАТО и Россией.

    Фракция «Альтернатива для Германии» поддержала инициативу политиков из СДПГ.

    Ранее ряд ведущих политиков Социал-демократической партии Германии выступил против размещения американских ракет и призвал к возобновлению диалога с Россией.

    Политолог Александр Рар объяснил причину изменения позиции СДПГ и их ориентацию на диалог с Москвой.

    После парламентских выборов Мерц получил в качестве партнера социал-демократов, которые пообещали сдерживать его наиболее опасные шаги по отношению к России.

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    12 июня 2025, 08:50 • Новости дня
    Министр обороны Германии Писториус прилетел в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус приехал в украинскую столицу, там планируется обсуждать продолжение военной помощи киевскому режиму, сообщают немецкие СМИ.

    Писториус намерен обсудить в Киеве дальнейшую военную помощь Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesschau.

    Ранее Писториус заявлял, что ВСУ в скором времени получат немецкие дальнобойные системы.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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