Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину

Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.

Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.