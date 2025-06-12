Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину
Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.
Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.
Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.
Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.