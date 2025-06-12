Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Писториус объявил о планах выделить 1,9 млрд евро на помощь Киеву
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине.
По его словам, Германия изначально планировала направить 4 млрд евро на поддержку Киева, однако эта сумма была увеличена до 7 млрд евро в течение последних месяцев, передает ТАСС.
Писториус подчеркнул, что Берлин рассматривает возможность выделения еще 1,9 млрд евро, добавив, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Напомним, в четверг глава немецкого министерства обороны Борис Писториус приехал в украинскую столицу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву.
В марте бюджетный комитет Бундестага утвердил запрос Минфина Германии на дополнительную военную помощь Украине.