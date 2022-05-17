США выдали Chevron лицензию на переговоры о деятельности в Венесуэле

Власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).

«Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение Chevron вести переговоры об условиях потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Она не дает разрешение на заключение каких-либо соглашений с PDVSA или любую другую деятельность с участием PDVSA или нефтяного сектора Венесуэлы», – цитирует ТАСС чиновника администрации Вашингона. По его словам, компании просто разрешили вести переговоры.

Также ожидается, что будет объявлено еще об одном решении американских властей, связанном с Венесуэлой. «Абсолютно точно ни одно из этих послаблений в давлении не приведет к росту доходов режима», – утверждал при этом представитель администрации.

Ранее британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

В Белом доме отказались подтвердить сведения о том, что американская администрация «рассматривает возможность смягчения санкций» США в отношении Каракаса, «чтобы разрешить импорт венесуэльской нефти в качестве замены» в связи с запретом на импорт энергоносителей из России.

Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию. В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы. В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.

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