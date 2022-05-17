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США выдали Chevron лицензию на переговоры о деятельности в Венесуэле
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Власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).
«Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение Chevron вести переговоры об условиях потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Она не дает разрешение на заключение каких-либо соглашений с PDVSA или любую другую деятельность с участием PDVSA или нефтяного сектора Венесуэлы», – цитирует ТАСС чиновника администрации Вашингона. По его словам, компании просто разрешили вести переговоры.
Также ожидается, что будет объявлено еще об одном решении американских властей, связанном с Венесуэлой. «Абсолютно точно ни одно из этих послаблений в давлении не приведет к росту доходов режима», – утверждал при этом представитель администрации.
Ранее британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
В Белом доме отказались подтвердить сведения о том, что американская администрация «рассматривает возможность смягчения санкций» США в отношении Каракаса, «чтобы разрешить импорт венесуэльской нефти в качестве замены» в связи с запретом на импорт энергоносителей из России.
Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию. В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы. В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.
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Шольц назвал цель Запада в ситуации на Украине
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Цель Запада должна заключаться в том, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что следует беспокоиться из-за возможной «эскалации». «Но это не должно нас парализовать. Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTL.
Отвечая на вопрос, какова должна быть цель Запада, он сказал, что Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Преследование других целей, по его мнению, «было бы неверным» решением, учитывая, что Россия – ядерная держава.
Шольц призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он заявил, что «до сих пор не прослеживается понимания, что это нужно закончить как можно быстрее». «Также мы постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта», – сказал канцлер. По его мнению, «для России есть только один выход из этой ситуации: когда она достигнет соглашения с Украиной, и это не должен быть навязанный мир».
Напомним, Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
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ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
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Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
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Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась
Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.
По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.
Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Британцев возмутил «парад извращенцев» на «Евровидении»
Читатели британского издания The Telegraph эмоционально раскритиковали международный песенный конкурс «Евровидение – 2022». По их мнению, в этом году подтвердилось, что «Евровидение» – это политический конкурс.
«Великобритания завоевала второе место, потому что поддержала Украину. Поскольку музыкальные способности больше не ценятся на «Евровидении» (победители и их песни забыты), возможно, стоит поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности», – считает MartinFrost, комментарий которого передает РИА «Новости».
«Если «Евровидение» – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу – Германия и Франция», – поддержал предыдущего комментатора PhilipBrooks.
«Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча», – отмечает Madeleine Richardson.
«Это просто парад извращенцев», – резюмировал Reginald Hey.
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителем с большим отрывом от ближайшего преследователя – Великобритании, набравшей 466 голосов.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. При этом правила конкурса запрещают политические призывы со сцены. Европейский вещательный союз, однако, охарактеризовал этот поступок «скорее как гуманитарный жест, чем как политический».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что без победы на «Евровидении» картина случившегося с Украиной «была бы не полной».
Напомним, Россию от участия в «Евровидении» отстранили из-за событий на Украине.
Эксперт оценил опасность британских ракет для российских танков на Украине
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«Мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя применение украинскими войсками британской ракеты Brimstone.
Еще несколько дней назад появились сообщения о том, что среди поставляемого на Украину странами НАТО оружия засветилась и английская ракета воздушного базирования MBDA Brimstone. Более того, в украинских соцсетях тиражируется видео, где эти ракеты залпом выпускаются с наземной установки – тентового грузовика вроде «Газели».
Теперь же стало известно, что польские вооруженные силы также заключили соглашение о закупке таких ракет. Предполагается, что ракетами Brimstone будут оснащены специально разрабатываемые Польшей противотанковые бронемашины. Ранее бронемашины (так называемые истребители танков), разрабатываемые в рамках программы Ottokar-Brzoza, планировалось оснастить противотанковыми ракетами израильского производства.
«Brimstone изначально разрабатывалась как противокорабельная ракета, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. – И ее главными целями планировались небольшие объекты вроде катеров. Ракета небольшая, весит менее 50 килограммов, ее БЧ содержит шесть килограммов взрывчатки. Однако для самолетов, находящихся на вооружении армии Украины, сколько бы их там ни осталось, эти ракеты не могут быть быстро адаптированы – а значит, их использование в штатном режиме исключено».
В итоге на данный момент украинские войска начали применять Brimstone с кустарной наземной платформы. Пока нет точной информации, каким образом украинские войска используют ее с наземного носителя, каким образом осуществляется ее программирование и целеуказание.
«Варианты наземного базирования Brimstone прорабатывались, – говорит Храмчихин. – И в частности, в той же Польше их испытывали на шасси БМП-1. Возможно, сейчас на Украине как-то используются именно эти наработки».
Российские военные, принимающие участие в спецоперации на Украине, уже знакомы с этой ракетой. В частности, в ряде анонимных телеграм-каналов публиковались и обнаруженные на Украине обломки этой ракеты, и даже целая, неразорвавшаяся – она оказалась в распоряжении российских сил на территории Запорожской области.
По маркировкам на найденных двигательных отсеках и на целой ракете, время выпуска используемых ВСУ Brimstone – 2001-2004 годы, то есть самые ранние образцы. А значит, в ближайшее время их в любом случае пришлось бы утилизировать. И выходит, что вся западная помощь Украине – это ликвидация устаревших резервов на базах хранения, для которых внезапно нашлось применение. Как заявил 3 мая на телеконференции перед Верховной радой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, планируется отправить на Украину несколько сотен этих ракет.
Хотя Brimstone и использовались в свое время в Ливии и Афганистане, но достоверных данных о достигнутых результатах нет. Насколько опасна может быть эта ракета для российских танков? Теоретически это вполне серьезное оружие. У ракеты есть собственная система наведения, позволяющая работать по принципу «выстрелил – забыл» и поражать движущиеся цели. Однако эксперт полагает, что и переоценивать возможности данного вида вооружений не стоит.
«Система наведения ракеты радиолокационная, рассчитанная на радиоконтрастные цели – соответственно, в открытом море ее использование может оказаться максимально эффективным. Но против наземных целей она наверняка уже не так хороша, и именно этим можно объяснить то, что ракета найдена в целом виде, – говорит Храмчихин. – Да и мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка».
Остается добавить, что ракеты, скорее всего, были поставлены из запасов британской армии, а значит, их количество относительно невелико. Таким образом, вряд ли они смогут оказать серьезное влияние на ход боевых действий на Украине.
Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
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Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ
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Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.
«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.
Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».
«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Безос поругался с Белым домом из-за инфляции в США
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Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал власти США за то, что Белый дом захотел бороться с инфляцией повышением налогов для «самых богатых».
Безос заявил, что в Белом доме «хотят замылить тему, и это понятно», поскольку власти «знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию». Он напомнил, как Белый дом «пытался всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 трлн долларов». «У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет», – заявил Безос. Так он прокомментировал заявление Белого дома, ставшее, в свою очередь, ответом на серию его сообщений в соцсетях, передает РИА «Новости».
Представитель администрации США Эндрю Бейтса заявлял, что «нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса». По словам Бейтса, «неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon». Президент США Джо Байден заявлял в Twitter: «Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю (налогов)».
Безос призвал «новообразованное Управление по дезинформации расследовать этот твит, или они лучше должны создать Управление чепухи». По словам Безоса, «повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе – это просто попытка ввести в заблуждение». Также он раскритиковал Белый дом за попытки «влить еще больше денег в уже перегретую экономику». Он подчеркнул, что «инфляция – это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным», и что «введение в заблуждение не помогает стране».
Напомним, как заявил американский миллиардер Илон Маск, «ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать страну». По словам Маска, «на самом деле» за Байдена голосовали, поскольку «все просто хотели меньше драмы».
Проблемы в экономике стали слишком чувствительны для жителей США, причем главный источник их недовольства – ценники на заправках, которые за минувшую неделю четыре раза обновили исторический рекорд. Соцопросы свидетельствуют: большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
Renault лишили возможности выкупить обратно завод «Москвич»
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Завод «Москвич», который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что – и такую задачу ставим менеджменту предприятия – чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой «Москву 24» слова Ликсутова.
Он отметил, что правительство Москвы обеспечит твердым заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность России в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.
В российские войска направлен эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»
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На Уралвагонзаводе прошла торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» Министерству обороны России, сообщила пресс-служба УВЗ (входит в Ростех).
Настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин освятил танки. Протоиерей заявил, что «добро должно всегда уметь себя защитить». Он подчеркнул, что «бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились». «Потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту», – сказал он.
На финальном этапе подготовки танков в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы. По словам лидера молодежной организации Уралвагонзавода Ивана Кукарцева, «это символы поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество». Танки направились в войска под «Прощание славянки», передает РИА «Новости».
Напомним, танк Т-90М «Прорыв» оснастили многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z
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Сдавшихся в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) вывозят с «Азовстали» в Мариуполе на автобусах с буквой Z, следует из видео в Сети.
Авторы проекта «Ватфор» в Telegram приводят один из комментариев к новостям: «Но вообще, один провоз азовцев в автобусах с буквой Z гигантской, который сейчас даже Reuters показывает, означает огромную победу в информационной войне».
Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, пять автобусов прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» вывели 264 украинских военных.
Всего, по данным Reuters, было около десятка автобусов, пишет «Украинская правда».
Corriere della Sera опубликовала видеозапись того, как автобусы в сопровождении российской военной техники отъезжают от завода.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали». В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. Как сообщают СМИ, во вторник сдача в плен продолжится.
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Лавров указал на потерю Германией самостоятельности с приходом Шольца
Германия после прихода к власти канцлера Олафа Шольца утратила последние признаки самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты».
«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», – передает его слова ТАСС.
«Вообще в Евросоюзе сейчас только, наверное, президент [Франции Эммануэль] Макрон еще пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза. Я уверен, что им это не позволят», – добавил Лавров.
Министр отметил, что Евросоюз все больше и больше срастается с НАТО и не скрывает этого. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны.
Ходаковский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова»
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Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.
«Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.
Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».
Ходаковский ранее сообщал, что с «Азовстали» эвакуируют тяжелораненых украинских боевиков.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
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