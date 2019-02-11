США угрожают странам, ведущим бизнес с Венесуэлой

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может негативно отреагировать на бизнес, который другие страны ведут с Венесуэлой в условиях введенных против нее санкций.

«Страны и компании, которые поддерживают разграбление венесуэльских ресурсов Николасом Мадуро, не будут забыты. Соединенные Штаты и впредь будут использовать все свои силы для сохранения активов венесуэльского народа, и мы призываем все страны работать вместе во имя этой цели», – написал Болтон в Twitter.

Он прикрепил к своей записи ссылку на статью Bloomberg, в которой рассказывается о визите в Индию министра нефти Венесуэлы и главы компании PDVSA Мануэля Кеведо. В материале сообщается, что индийская компания Reliance Industries приобрела у Венесуэлы партию нефти, ранее предназначавшейся для американской компании.

Ранее Кеведо заявил, что Венесуэла вдвое увеличит поставки нефти в Индию, чтобы компенсировать убытки от санкций США.

В конце января министерство финансов США ввело санкции против PDVSA, заблокировав счета компании на 7 млрд долларов. PDVSA решили перенаправить нефтяной экспорт в Европу и Азию.