Венесуэла придумала способ компенсировать убытки от американских санкций

Венесуэла вдвое увеличит поставки нефти в Индию, чтобы компенсировать убытки от санкций США, заявил венесуэльский министр нефти Мануэль Кеведо.

Власти Венесуэлы намерены преодолеть санкции США в отношении государственной нефтяной компании PDVSA за счет двукратного увеличения экспорта нефти в Индию, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE. Сообщается, что Венесуэла обладает необходимыми запасами «черного золота» и нарастит объемы поставок в максимально короткие сроки.

«Мы имеем обязательства перед Индией о поставках 366 тыс. баррелей нефти в день, мы хотим увеличить этот объем в очень короткие сроки как минимум вдвое», – говорится в заявлении министра.

Кеведо отметил, что Венесуэла производит 1,5 млн баррелей нефти в день, из которых свыше 1,3 млн идет на экспорт. Также министр сообщил о планах наращивания экспортных поставок нефти на 1 млн баррелей в день.

В конце января министерство финансов США ввело санкции против PDVSA, заблокировав счета компании на 7 млрд долларов. После этого PDVSA заявила, что перенаправит нефтяной экспорт в Европу и Азию.

В феврале венесуэльская компания решила переводить деньги всех своих совместных предприятий на счет в Газпромбанке.