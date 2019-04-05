США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы

Соединенные Штаты внесли в санкционный список 34 судна венесуэльской компании «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA), а также две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, и одно принадлежащее им судно, сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) установило принадлежность 34 судов к компании PDVSA, которая была внесена в черный список минфина США 28 января 2019 года за работу в нефтяном секторе экономики Венесуэлы. На выявленные суда распространены американские санкции, передает ТАСС.

Кроме того, OFAC внесло в черный список две компании, работающие в нефтяном секторе экономики Венесуэлы, а также установило принадлежность к одной из этих компаний судна, которое перевозило нефть из Венесуэлы на Кубу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обрушился с нападками на Роснефть, обвинив компанию в покупке нефти у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA вопреки американским санкциям.

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Напомним, в конце января США ввели санкции против нефтедобывающей компании PDVSA, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских нефтяных танкеров.

В Кремле действия США сочли проявлением недобросовестной конкуренции.

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