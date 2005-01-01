Помпео обвинил Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям США

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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Расширение на восток не спасет НАТО от развала

В апреле 1999-го Билл Клинтон принимал в Вашингтоне лидеров 18 стран НАТО на праздновании 50-летия альянсаФото: Helene C. Stikkel/wikipedia.org
20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток – три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса. Не прошло и двух недель, как самолеты НАТО начали бомбежку Югославии. Это совпадение было случайным, но более чем знаковым. Именно тогда Запад сжег все мосты к налаживанию отношений с Россией. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Почему Порошенко разонравился националистам

«Национальный корпус» пообещал стать незваной массовкой на митингах Порошенко – и срывать ихФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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            Помпео обвинил Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям США

               12 марта 2019, 07:31
            Фото: Kevin Lamarque/Reuters
            Текст: Антон Никитин

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            Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с нападками на Роснефть, обвинив компанию в покупке нефти у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA вопреки американским санкциям.

            По словам Помпео, «российские компании продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны (Венесуэлы), еще больше растрачивая активы венесуэльского народа», передает ТАСС.

            «Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA – венесуэльской государственной нефтяной компании, бросая вызов санкциям США», – заявил госсекретарь США.

            «Как вы помните, PDVSA некогда считалась самым ценным активом венесуэльского народа. Сегодня PDVSA является личным банкоматом режима Мадуро, российских олигархов и клептократов», – заявил Помпео.

            При этом он отверг предположение, что активное вмешательство США во внутриполитический кризис в Венесуэле может быть продиктовано стремлением взять под контроль запасы нефти в этой южноамериканской республике или какие-то иные ее активы.

            Госсекретарь США также обвинил Москву в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле при помощи российских СМИ.

            По его словам, «Россия использует свои спонсируемые государством органы дезинформации, такие как [телеканал] Russia Today (RT) и [информационное агентство] Sputnik, чтобы отвлекать внимание от гуманитарной катастрофы, созданной режимом Мадуро».

            Помпео также выступил с утверждением, что Россия якобы «тратит невероятные суммы денег в Венесуэле». «Российские займы и инвестиции в Венесуэле превышают 17 млрд долларов», – считает госсекретарь США.

            Глава Госдепа также признался в попытке США не допустить перевода активов Венесуэлы в Россию, «где они будут спрятаны».

            Напомним, за неделю с 23 февраля по 1 марта поставки российских нефти и нефтепродуктов в США выросли до максимума с 2011 года. Неделей ранее экспорт венесуэльской нефти в США сократился втрое. При этом в феврале Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и ЕС.


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