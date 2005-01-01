Помпео обвинил Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям США

Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с нападками на Роснефть, обвинив компанию в покупке нефти у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA вопреки американским санкциям.

По словам Помпео, «российские компании продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны (Венесуэлы), еще больше растрачивая активы венесуэльского народа», передает ТАСС.

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA – венесуэльской государственной нефтяной компании, бросая вызов санкциям США», – заявил госсекретарь США.

«Как вы помните, PDVSA некогда считалась самым ценным активом венесуэльского народа. Сегодня PDVSA является личным банкоматом режима Мадуро, российских олигархов и клептократов», – заявил Помпео.

При этом он отверг предположение, что активное вмешательство США во внутриполитический кризис в Венесуэле может быть продиктовано стремлением взять под контроль запасы нефти в этой южноамериканской республике или какие-то иные ее активы.

Госсекретарь США также обвинил Москву в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле при помощи российских СМИ.

По его словам, «Россия использует свои спонсируемые государством органы дезинформации, такие как [телеканал] Russia Today (RT) и [информационное агентство] Sputnik, чтобы отвлекать внимание от гуманитарной катастрофы, созданной режимом Мадуро».

Помпео также выступил с утверждением, что Россия якобы «тратит невероятные суммы денег в Венесуэле». «Российские займы и инвестиции в Венесуэле превышают 17 млрд долларов», – считает госсекретарь США.

Глава Госдепа также признался в попытке США не допустить перевода активов Венесуэлы в Россию, «где они будут спрятаны».

Напомним, за неделю с 23 февраля по 1 марта поставки российских нефти и нефтепродуктов в США выросли до максимума с 2011 года. Неделей ранее экспорт венесуэльской нефти в США сократился втрое. При этом в феврале Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и ЕС.