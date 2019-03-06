Поставки российской нефти в США резко увеличились

За неделю с 23 февраля по 1 марта поставки российских нефти и нефтепродуктов в США выросли до максимума с 2011 года, сообщил в записке для клиентов инвестбанк Caracas Capital Markets.

Банк называет рост поставок российских нефтепродуктов в США следствием «адаптации американских рынков к потере венесуэльской нефти», пишет РБК.

По данным финансовой организации, за неделю как минимум девять танкеров доставили 3,19 млн баррелей нефти и нефтепродуктов российского происхождения в порты США. В основном поставки за последнюю неделю февраля – это нафта и топочный мазут. Танкеры шли из Новороссийска и Санкт-Петербурга.

Управляющий партнер Caracas Capital Расс Дэллен заявил, что «это крупнейшие объемы из России, которые мы видим с 2011 года», отметив, что Россия «извлекает выгоду из краха Венесуэлы».

«Одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», – пишет Дэллен.

В ноябре 2018 года импорт российских нефти и нефтепродуктов в США составлял 254 тыс. баррелей в сутки, или около 1,8 млн баррелей в неделю.

В то же время из Венесуэлы за ту же неделю в США пришел только один танкер, импорт снизился до 109 тыс. баррелей в день с 587 тыс. баррелей в конце января.

Отметим, что сама Венесуэла нарастила поставки нефти в Индию и ЕС на фоне снижения импорта в США.