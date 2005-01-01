Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и ЕС на фоне снижения поставок в США

По данным лондонской компании Kpler («Кейплер»), отслеживающей морские грузоперевозки, в феврале часть сырой нефти, не поставленной из Венесуэлы в Соединенные Штаты из-за американских санкций, была направлена в Индию и страны Европы, сообщила The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание на заявление министра нефтяной промышленности Венесуэлы и главы государственной компании PDVSA Мануэля Кеведо на профильном форуме в Саудовской Аравии, по словам которого, в феврале объем экспорта сырой нефти из Боливарианской Республики в среднем составил 1,2 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

В этом же месяце поставки венесуэльской нефти в США сократились с 484 тыс. до 149 тыс. баррелей в сутки, отмечает издание, ссылаясь на данные лондонской компании Kpler.

Данные лондонской компании также подтверждают слова Кеведо о том, что часть сырья, не поставленного из Венесуэлы в Соединенные Штаты, была направлена в Индию. Так, экспорт нефти из Боливарианской Республики в эту страну в течение февраля вырос на 40 тыс. баррелей в сутки.

Экспорт черного золота в Китай в этом месяце, наоборот, сократился вдвое, а объем поставок венесуэльской нефти Великобританию увеличился на 11 тыс. баррелей в день. Поставки этого углеводорода в Испанию и Швецию остались без изменений.

Всего, по данным Kpler, в феврале объем экспорта сырой нефти из Боливарианской Республики сократился на 247 тыс. баррелей – до 1,1 млн баррелей в сутки.

Накануне из обзора управления энергетической информации минэнерго США стало известно, что экспорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты за неделю снизился втрое.

Ранее венесуэльский министр нефти Мануэль Кеведо рассказал, как Венесуэла собирается компенсировать убытки от американских санкций.