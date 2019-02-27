Экспорт венесуэльской нефти в США за неделю снизился втрое

За неделю, завершившуюся 22 февраля, экспорт венесуэльской нефти в США упал почти в три раза и составил 208 тыс. баррелей в сутки, следует из обзора управления энергетической информации минэнерго США.

По состоянию на 15 февраля экспорт составлял 558 тыс. баррелей в сутки. В годовом выражении к 22 февраля экспорт сократился вдвое – годом ранее закупки нефти в Венесуэле составляли 439 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

В США считают, что нефтяные санкции в отношении Венесуэлы вряд ли окажут влияние на американский рынок.

В конце января министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, заблокировав ее счета на 7 млрд долларов. Венесуэла в ответ собралась вдвое увеличить поставки нефти в Индию.