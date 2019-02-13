Госдеп оценил влияние санкций против Венесуэлы на нефтяной рынок

Нефтяные санкции в отношении Венесуэлы вряд ли окажут влияние на американский рынок, заявила зампомощника госсекретаря США по энергетике Сандра Аудкерк.

Она отметила, что на рынках «достаточное количество поставок», поэтому волнения из-за санкций маловероятны, передает РИА «Новости».

«Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, мы в тесном контакте с 12 нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива, которые обрабатывают большую часть венесуэльской нефти», – сказала она.

Аудкерк добавила, что подразделение минфина по санкциям рассматривает дополнительные просьбы о лицензиях, которые позволяют делать исключения из санкций против нефтяного сектора Венесуэлы.

В то же время представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отрицательно ответил на вопрос о возможном влиянии санкций на гуманитарную ситуацию в Венесуэле, так как деньги, которые выплачивались PDSVA, «шли не венесуэльскому народу», а якобы «разворовывались властями страны».

Между тем накануне США пригрозили странам, которые ведут бизнес с Венесуэлой, «негативной реакцией».

В конце января министерство финансов США ввело санкции против PDVSA, заблокировав счета компании на 7 млрд долларов. Венесуэла в ответ обещала вдвое увеличить поставки нефти в Индию, чтобы компенсировать убытки от санкций США.