Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.3 комментария
Оверчук заявил о сожалении России по поводу деиндустриализации Европы
Оверчук отметил деиндустриализацию Европы и стагнацию экономики Германии
Вице-премьер России Алексей Оверчук выразил сожаление по поводу деиндустриализации Европы и стагнации немецкой экономики, подчеркнув утерю традиционно взаимовыгодных отношений с Европой.
Оверчук заявил, что Россия с сожалением наблюдает за деиндустриализацией Европы и стагнацией немецкой экономики. В ходе выступления на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Азиатского форума в Боао (Китай) он подчеркнул, что подобные процессы не делают Россию счастливой, поскольку традиционно страна имела хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой, передает ТАСС.
Он отметил, что ситуация является следствием разрыва между европейскими политиками и экспертами. «Потому что, если бы они занимались анализом, им следовало бы помнить, что они экономили и сокращали свои расходы на оборону, потому что их безопасность обеспечивалась США. Они сокращали свои расходы на счета за электроэнергию, потому что Россия поставляла дешевую и надежную энергию. Они сокращали свои расходы на потребительские товары, потому что товары, доступные по цене, поставлялись Китаем», – заявил он.
В заключение Оверчук подчеркнул, что изменение структуры расходов Европы стало результатом ее политики, и именно они несут ответственность за последствия этих решений. Он выразил сожаление по поводу утраты традиционных экономических связей и подчеркнул, что подобные изменения не идут на пользу ни Европе, ни России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин заявлял, что экономика России за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз.