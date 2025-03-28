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Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде россиянка оказалась жива
Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде врач из Татарстана оказалась жива
Россиянка Кристина Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде, оказалась жива и была госпитализирована, сообщили в генконсульстве России в Хургаде.
Кристина Валиуллина, которая изначально считалась погибшей после крушения батискафа на египетском курорте Хургада, оказалась жива. Она находится в больнице, подтвердили в российском генконсульстве в Хургаде, передает РИА «Новости».
Согласно ранее появившимся в соцсетях данным, супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте вместе с дочками. Власти Татарстана сообщали, что, по предварительным данным, пара погибла, а их дети, 10 и 15 лет, находятся в больнице.
Позднее министерство здравоохранения Татарстана уточнило, что Кристина Валиуллина могла выжить. В генконсульстве России подтвердили, что она жива, но ее муж действительно погиб в этом происшествии.
Ранее сообщалось, что семейная пара врачей из Татарстана якобы погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.
После аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое детей, а 38 человек спасены.