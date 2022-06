На самых влиятельных людей США открыта охота Как Байден создал нефтяное бессилие США 19 июня 2022, 17:25

Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

Текст: Тимур Шафир

«Президент, читающий лекции нефтяной отрасли о высоких ценах, – это верх лицемерия». Такими словами американские нефтяники реагируют на скандальное письмо президента США с требованиями снизить уровень цен на топливо. Почему американская нефтянка бессильна выполнить эти требования – и откликнется ли на аналогичные мольбы Байдена король Саудовской Аравии? В середине уходящей недели руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Джозефа Байдена. Общее мнение адресатов президентского письма можно выразить так – недоумение различной степени. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к следующему. Президент США призывает представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты, чтобы облегчить бремя стремительного роста цен для американских потребителей. Декларируя, что его администрация готова предпринять все «оправданные и требуемые» действия, Байден обрушился на нефтяников. Он обвинил их в получении рекордной прибыли в «военное время» (at the time of war). Байден удивляется, почему американская нефтепромышленность не может выбросить на рынок дополнительные объемы топлива. Звучат заявления, что именно американские нефтяники усугубляют «сильнейшую финансовую боль» (intense financial pain), которую причиняет им – разумеется! – Владимир Путин. Имя российского президента упоминается в письме из 10 абзацев четыре раза. Но главные вопросы вызывает не политическая и привычно бессодержательная составляющая обращения президента США. Нарастающие проблемы американской экономики требуют незамедлительных поисков ответов на вопросы: что делать в сложившейся ситуации и благодаря кому экономика страны докатилась до нынешнего состояния. Результаты, к которым приводят эти поиски американских экспертов и журналистов, также не сулят для Байдена ничего хорошего. Руководство одной из крупнейших в мире нефтяных компаний и адресат письма Байдена ExxonMobil, реагируя на обвинения президента, сообщило, что за последние пять лет компания увеличила долю своих инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль США на 50%, доведя ее до рекордных 50 млрд долларов. Инвестиции Exxon в добычу и переработку нефти по всему миру превысили 118 миллиардов при полученной чистой прибыли в 55 миллиардов за тот же период. Явный намек на то, что виновных в сложившейся ситуации Байдену нужно искать в других кругах, читается между строк ответа Exxon Mobil. Действительно, объемы инвестиций в отрасль, уровень производства и потребления нефтепродуктов, равно как и пропускная способность нефтеперерабатывающих производств США являются одними из самых высоких в мире. На сегодняшний день США занимают первое место на планете по нефтедобыче с 11,8 млрд баррелей нефти в день (бнд), что соответствует 18,6% от общемировой доли, опережая по этим показателям Россию и Саудовскую Аравию (10,8 и 10,02 млрд бнд). США также являются мировым лидером по потреблению нефтепродуктов с уровнем в 17,1 млрд бнд, опережая Китайскую Народную Республику (14,2 млрд бнд) и значительно оторвавшись от идущей на третьей позиции Индии (4,6 млрд бнд). Около 70% от общего объема добычи сырой нефти в США приходится на пять штатов: Техас, Северная Дакота, Нью-Мексико, Оклахома и Аляска, при этом на Техас приходится почти 42% всей нефтедобычи в стране. Небольшая, но характерная деталь, демонстрирующая отношение населения к управленческой политике, правящей Демпартии: 15 июня специальные выборы на освободившееся место в Конгрессе США в 34-м округе Техаса выиграла представительница латиноамериканского меньшинства и одновременно кандидат от Республиканской партии Майра Флорес – что является весьма показательным результатом для штата, в котором два года назад выборщики отдали победу будущему президенту Байдену. Реагируя в прессе на требования Байдена к нефтяникам, Американский институт нефти (API) заявил, что «ошибочная политическая программа администрации, отказывающейся от отечественной нефти и природного газа, усугубила инфляционное давление и добавила трудностей компаниям, испытывающим ежедневно возрастающие трудности при попытке удовлетворить растущие потребности в энергии, одновременно пытаясь сократить уровень выбросов». Мнение руководства института – единственной американской национальной НПО, занимающейся исследованиями и регулированием в области нефтяной и газовой промышленности – уже содержит прямое указание на раздвоение, царящее в умах американской администрации. Которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации предвыборного «зеленого плана» Байдена, а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы. На эту тему Еще жестче высказался Райли Мур (Riley Moore), казначей штата Западная Вирджиния: «Президент, читающий лекции нефтяной отрасли о высоких ценах, – это верх лицемерия. Если президент Байден ищет, кого обвинить в высоких ценах на бензин, ему нужно только посмотреть в зеркало. С первого дня эта администрация ведет открытую войну с ископаемым топливом, и расплачиваются теперь за это американские рабочие». Можно добавить, что в сферу нефтегазовой индустрии Штатов включено более 11 миллионов рабочих, и с учетом общего количества членов их семей последствия удара, который испытает отрасль, грозят стать колоссальными. Сегодня энергетические компании США, по уверениям Байдена, получают крайне высокую прибыль – антироссийские санкции сократили предложение, что привело к росту цен на сырую нефть. При этом спрос на топливо остается устойчивым, несмотря на рекордно высокие цены на бензин. Но нефтеперерабатывающие мощности в США работали на пике уже в марте 2020 года, давая немногим меньше 17,9 млн бнд. По некоторым оценкам, после очередного закрытия нескольких «убыточных» НПЗ в период пандемии (что сократило показатели переработки на один миллион бнд, или 5% от общего объема), американские нефтепереработчики вышли на 95% пиковой мощности уровня переработки – и вряд ли смогут увеличить ее по одному окрику или нескольким совещаниям администрации президента США. Даже если после упорного мозгового штурма советники Джо Байдена предложат их «реанимировать», сделать это будет непросто – часть старых мощностей модифицируется для производства возобновляемого дизельного топлива вместо топлива на основе нефти. Другие попали под целый ряд нормативов «зеленой повестки» нынешней администрации, и процессы по их расформированию стали необратимыми. Несмотря на все проклятия в адрес России и популистские призывы к богатейшим компаниям задуматься о «боли» налогоплательщиков, главным виновником катастрофической ситуации на топливном и энергетическом рынке США является сам президент Джо Байден и возглавляемая им администрация. К этой ситуации привела их необдуманная и самоуверенная политика по внедрению «зеленой повестки», с ее неукротимым стремлением к сокращению выбросов углерода и снижению потребления ископаемого топлива почти до нуля к 2050 году, при полном игнорировании действительных промышленных нужд собственной страны. Именно Байден одним из первых своих указов запретил строительство стратегического – четвертого – нефтепровода системы Keystone, проектное название которого (Keystone XL) говорило о его протяженности в 1,9 тыс. км и мощности в 800 тысяч бнд. Именно политика Байдена спровоцировала судебный запрет на использование системы расчета климатических рисков, что привело к приостановке выдачи разрешений на добычу нефти и газа в стране, отменила действующие договоры аренды нефтегазовых месторождений на Аляске и в Мексиканском заливе и ликвидировала соглашения о разработке территории в 500 000 гектаров перспективных буровых площадок. Какие меры собирается предпринять руководство Белого дома, помимо организации бесчисленных совещаний бюрократического аппарата для выхода из кризиса? Может быть, министерство внутренних дел собирается срочно восстановить отмененные права на разработку шельфов и действовавшие ранее договоры аренды на федеральных землях и водах? Возможно, администрация обратится к Конгрессу с просьбой реанимировать важнейшие проекты энергетической инфраструктуры для поддержки производства, переработки и доставки ископаемого топлива? А к представителям Уолл-стрит – с призывом восстановить приток инвестиций и капитала в компании, работающие с ископаемым топливом? Будет ли политика Вашингтона, поддерживая увеличение производства в США, противостоять глобальному несоответствию между спросом и предложением, ведущему к стремительному и непрекращающемуся росту цен на топливо? Можно ли надеяться на то, что Байден найдет в себе мужество признать иллюзорность своих «зеленых» взглядов и начнет действовать исходя из понимания того, что стремление к околонулевому уровню выбросов к 2050 году приведет к околонулевому рейтингу его лично и его Демократическую партию? Судя по всему, нет. Все, что известно о планах Байдена – это то, что готовится его визит в Саудовскую Аравию, где президент США будет договариваться или попросту просить короля увеличить добычу и поставки нефти в США. Даниал Тернер (Danial Turner), основатель Power The Future, некоммерческой организации по защите прав работников отрасли ископаемого топлива, написал в открытом обращении президенту США: «Ваше письмо американским энергетическим лидерам... и половинчатые меры приведут к прежним неудачным результатам и продолжат наносить ущерб американским семьям. Жаль, что вы не занимаетесь американской энергетической отраслью на таком же высоком уровне, не сотрудничаете с ней также добровольно, как едете в Саудовское Королевство, чтобы умолять их увеличить добычу нефти». Вряд ли Байден прислушается к этим словам. Он предпочитает играть роль просителя у тоталитарного монархического режима в стране с отсутствием признаков «демократических структур по-американски» вместо того, чтобы предпринять практические шаги по спасению промышленности и рынка труда своей собственной страны. В этом – главная угроза американской экономике. А трагедия ее в том, что заложниками политики пока еще действующего президента США остаются десятки миллионов честно работающих американских налогоплательщиков, еще не представляющих действительный уровень «зеленой» катастрофы, грозящей накрыть их с головой в ближайшее время.