В Демократической партии США призвали Байдена не посещать Саудовскую Аравию

Хотя США пытаются добиться снижения стоимости нефти, президенту страны Джо Байдену не следует совершать визит в Саудовскую Аравию, заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

Шиффа спросили, должен ли Байден посещать Саудовскую Аравию. Конгрессмен-демократ ответил: «По моему мнению, нет. Я бы не поехал». По его словам, он «понимает, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти». Шифф считает это «убедительным аргументом в пользу отказа от зависимости от иностранной нефти». Он заявил, что наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда «следует сторониться», передает ТАСС.

При этом, как считает Шифф, Вашингтон должен «делать все возможное для снижения стоимости нефти». Он бы «хотел увидеть, что Саудовская Аравия снизила стоимость нефти или, скорее, увеличила бы ее добычу». Шифф сказал, что также хотел бы «увидеть изменения с точки зрения соблюдения ими прав человека».

По его словам, саудовские власти должны привлечь «к ответственности людей, причастных к убийству» журналиста Джамаля Хашогджи «к пыткам других заключенных, прежде чем предоставлять такую честь Саудовской Аравии или ее руководству».

Напомним, СМИ сообщали, что отношения двух государств «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году из-за убийства Хашогджи. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».

В 2022 году США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос. По данным СМИ, наследный принц «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогджи. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».