Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений?

В Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.

Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.

Также серьезный ущерб может быть нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.

Также об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».

На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБом, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.

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Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулись Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.

«Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.

«При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.

Схожим образом обстоят дела и с топливом. «На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков. «И доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он.

«Поведение американцев я оцениваю, как прагматичное – им совершенно незачем себе вредить», – рассказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. «Соединенные Штаты пытались извлечь односторонние выгоды из сложившейся ситуации, рассчитывая, что санкционная война ударит только по России и ЕС. «Неожиданно» выяснилось, что погружение в кризис трети мировой экономики – это кризис для всех», – отметил эксперт.

«Теперь они пытаются исправить ситуацию для себя. Но этот вопрос лежит в политической плоскости – как долго США будут готовы платить цену, которую сами назначили», – полагает он. «Политическая позиция Америки изменится или под грузом событий на полях российской спецоперации, если дальнейшая поддержка Киева утратит для США стратегическое значение, или уже при новом президенте», – добавил собеседник. Он также не верит в желание и способность Джо Байдена, который все время жалуется на «путинский налог», урегулировать текущий конфликт.

«Поэтому прежде чем вводить какие-либо санкции, необходимо провести качественную экспертизу, чтобы понять, насколько эти рестрикции повредят тем, кто их вводит. В США, по всей видимости, с этим большие проблемы. И теперь они понимают, что реально перегнули палку», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

«Они наконец стали понимать, что зависят от ряда российских товаров и услуг значительно серьезнее, чем казалось. Соответственно, часть санкций они теперь попытаются откатить назад, но отменять их не станут. Дело в том, что союзники Вашингтона воспримут это исключительно как потакание России», – заметил собеседник.

Эксперт также предположил, что в ближайшем будущем стоит ожидать выдачи генеральных лицензий, которые помогут обойти рестрикции. «Это может коснуться закупки нефти, если та будет в определенной концентрации разбавлена другим сырьем. Ну а с удобрениями вообще отдельная история, поскольку у США нет собственных химикатов. А так как это производство завязано на газе, то чем выше цена на голубое топливо, тем больше и стоимость удобрений», – рассуждает экономист.

«С Европой дела обстоят еще хуже, поскольку с экспертизой там совсем плохо, а уровень идеологизированности еще выше. Соответственно, они только ужесточают, например, выполнение контрактов с Россией. Соединенным Штатам это выгодно, поскольку таким образом ослабевают позиции ЕС в мировой экономике. А это, в свою очередь, позволяет Вашингтону подсадить Европу на их товары», – пояснил Лизан.

Собеседник не исключил, что в ближайшее время у европейцев появится осознание, что их обманывают. «В ряде национальных правительств начнется форменный бунт. В целом же складывается ощущение, что глобальный расчет ЕС сделан на то, что спецоперация России рано или поздно подойдет к концу, что приведет к отмене ряда санкций», – предположил экономист. Лизан также обратил внимание на то, что не все санкции можно успешно администрировать. «Рестрикций в отношении зерна не вводилось, однако сделки с российским продуктом серьезно осложнены», – сказал он.

А вот ждать того, что политическая позиция США в скором времени придет в соответствие с экономическими реалиями, не стоит, уверен эксперт. «Кризис в Америке пока находится в начальной стадии. Инфляция, конечно, высокая, но это серьезно не сказывается на долговом рынке. Ключевым моментом является ставка ФРС – чем она выше, тем дороже обслуживать внешние заимствования. Также не критично просел фондовый рынок, но он еще упадет, поскольку туда уже влито огромное количество денег», – рассуждает собеседник.

«До выборов в Конгресс ситуация, скорее всего, не изменится, поскольку демократы не станут предпринимать резких действий. Но даже есть вырастет ставка ФРС, этого будет недостаточно, чтобы сбить уровень инфляции. Когда же позиции Байдена и демократов просядут, на первый план выйдут республиканцы. И уже к декабрю откроется новое окно для дипломатии и обсуждения вопросов санкций. К тому моменту переговорные позиции России еще больше окрепнут, а у США и Европы – ослабнут», – заключил Лизан.

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