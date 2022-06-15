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15 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие Sarabeth Maney/Global Look Press
Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений? Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
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Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Запад сделал из Украины террористическое государство

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

    К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие
    		   15 июня 2022, 14:58
    Фото: Sarabeth Maney/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений?

    В Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.

    Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.

    Также серьезный ущерб может быть нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.

    Также об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».

    На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБом, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.

    Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулись Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.

    «Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    «Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.

    «При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.

    Схожим образом обстоят дела и с топливом. «На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков. «И доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он. 

    «Поведение американцев я оцениваю, как прагматичное – им совершенно незачем себе вредить», – рассказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. «Соединенные Штаты пытались извлечь односторонние выгоды из сложившейся ситуации, рассчитывая, что санкционная война ударит только по России и ЕС. «Неожиданно» выяснилось, что погружение в кризис трети мировой экономики – это кризис для всех», – отметил эксперт.

    «Теперь они пытаются исправить ситуацию для себя. Но этот вопрос лежит в политической плоскости – как долго США будут готовы платить цену, которую сами назначили», – полагает он. «Политическая позиция Америки изменится или под грузом событий на полях российской спецоперации, если дальнейшая поддержка Киева утратит для США стратегическое значение, или уже при новом президенте», – добавил собеседник. Он также не верит в желание и способность Джо Байдена, который все время жалуется на «путинский налог», урегулировать текущий конфликт.

    «Поэтому прежде чем вводить какие-либо санкции, необходимо провести качественную экспертизу, чтобы понять, насколько эти рестрикции повредят тем, кто их вводит. В США, по всей видимости, с этим большие проблемы. И теперь они понимают, что реально перегнули палку», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

    «Они наконец стали понимать, что зависят от ряда российских товаров и услуг значительно серьезнее, чем казалось. Соответственно, часть санкций они теперь попытаются откатить назад, но отменять их не станут. Дело в том, что союзники Вашингтона воспримут это исключительно как потакание России», – заметил собеседник.

    Эксперт также предположил, что в ближайшем будущем стоит ожидать выдачи генеральных лицензий, которые помогут обойти рестрикции. «Это может коснуться закупки нефти, если та будет в определенной концентрации разбавлена другим сырьем. Ну а с удобрениями вообще отдельная история, поскольку у США нет собственных химикатов. А так как это производство завязано на газе, то чем выше цена на голубое топливо, тем больше и стоимость удобрений», – рассуждает экономист.

    «С Европой дела обстоят еще хуже, поскольку с экспертизой там совсем плохо, а уровень идеологизированности еще выше. Соответственно, они только ужесточают, например, выполнение контрактов с Россией. Соединенным Штатам это выгодно, поскольку таким образом ослабевают позиции ЕС в мировой экономике. А это, в свою очередь, позволяет Вашингтону подсадить Европу на их товары», – пояснил Лизан.

    Собеседник не исключил, что в ближайшее время у европейцев появится осознание, что их обманывают. «В ряде национальных правительств начнется форменный бунт. В целом же складывается ощущение, что глобальный расчет ЕС сделан на то, что спецоперация России рано или поздно подойдет к концу, что приведет к отмене ряда санкций», – предположил экономист. Лизан также обратил внимание на то, что не все санкции можно успешно администрировать. «Рестрикций в отношении зерна не вводилось, однако сделки с российским продуктом серьезно осложнены», – сказал он.

    А вот ждать того, что политическая позиция США в скором времени придет в соответствие с экономическими реалиями, не стоит, уверен эксперт. «Кризис в Америке пока находится в начальной стадии. Инфляция, конечно, высокая, но это серьезно не сказывается на долговом рынке. Ключевым моментом является ставка ФРС – чем она выше, тем дороже обслуживать внешние заимствования. Также не критично просел фондовый рынок, но он еще упадет, поскольку туда уже влито огромное количество денег», – рассуждает собеседник.

    «До выборов в Конгресс ситуация, скорее всего, не изменится, поскольку демократы не станут предпринимать резких действий. Но даже есть вырастет ставка ФРС, этого будет недостаточно, чтобы сбить уровень инфляции. Когда же позиции Байдена и демократов просядут, на первый план выйдут республиканцы. И уже к декабрю откроется новое окно для дипломатии и обсуждения вопросов санкций. К тому моменту переговорные позиции России еще больше окрепнут, а у США и Европы – ослабнут», – заключил Лизан.

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