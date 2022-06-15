|
|
Американист объяснил тревогу властей США об избыточности санкций против России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Пока нельзя говорить о том, что политика США по вопросу санкций против России изменилась, но на уровне дискурса мы наблюдаем довольно интересную ситуацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом. Также о риске избыточных санкций заявили в минфине США.
«Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог.
«Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.
«При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее, запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.
Ранее Дудаков в своем телеграм-канале отмечал, что на фоне жуткого дефицита удобрений в США, где уже вовсю идет посевной сезон, Белый дом начал призывать компании покупать больше удобрений из России. Санкции с них уже были сняты – а теперь команда Джо Байдена еще дополнительно мотивирует рынок наращивать поставки из России.
По его словам, это делается не только для того, чтобы смягчить дефицит удобрений в США, «но и как-то упросить Россию помочь с разрешением продовольственного кризиса». «Мол, мы покупаем ваши удобрения – а вы в обмен поставляйте зерно на мировые рынки. Санкции мы ослаблять не будем – зато купим ваши удобрения», – поясняет американист.
«Повторяется ситуация с топливом. На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков.
«Доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 миллиардов долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он.
Напомним, ранее в Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
Серьезный ущерб может быть также нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.
Накануне об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Так, Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
На фоне этого «Альфа-Банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБ, Открытием, Совкомбанком, СберБанком и ВТБ, несмотря на санкции.
Напомним, американским властям вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
|
|
Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракета американской компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.
Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов, передает РИА «Новости».
«У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники) на орбиту», – говорится в заявлении Astra.
Напомним, в декабре 2020 года ракета частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, потерпела крушение из-за аварии второй ступени. В сентябре того же года ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
|
|
В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.
Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Паровоз западной экономики и цифровых валют летит в стену на полных парах
|
|
Страны, которые ввели санкции против России, поняли, что не смогут выжить без российских ресурсов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Как заявил Медведев в Telegram: «Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». Он подчеркнул, что без России эти «персонажи» не смогут получить «еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам». Медведев отметил, что «список можно продолжать».
«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», – заявил он, добавив, что не станет «напоминать» про «инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик».
По его словам, «все данные в открытом доступе», а идет «только первый месяц лета». «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – заявил он. Кроме того, Медведев опубликовал фото кота, сопроводив фотографию подписью: «В ожидании очередного пакета санкций».
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о способности России остановить работу ядерных реакторов США
|
|
В случае отказа России поставлять США обогащенный уран, Вашингтон может столкнуться с негативными последствиями для работы реакторов вплоть до их остановки, предупреждают научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.
«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, многие действующие в США и Евросоюзе реакторы произведены в России, и Москва поставляет для них комплектующие. По мнению авторов материала, если напряжение между Россией и Западом не спадет, многим атомным электростанциям грозит приостановка работы. Такой сценарий может привести к нехватке мощностей для потребительского спроса.
В публикации говорится, что решением проблемы станет возобновление работы конверсионного завода в США, которой простаивал много лет. Однако предприятие не сможет работать на полную мощность без помощи правительства.
В то же время существует необходимость обогащать уран, а для этого частные компании должны расширить производство для замены поставок из России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Франция обречена на атомную зависимость от России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
|
|
«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома изучать опыт Ястржембского
Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует перенять опыт представителя Бориса Ельцина Сергея Ястржембского, который смог одной фразой описать состояние президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила в своем Telegram-канале, что Жан-Пьер на вопрос «Есть ли у Байдена запас жизненных сил – физических и ментальных, – чтобы оставаться на посту после 2024?» ответила: «Вы задаете такой вопрос, боже мой! Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Это… это… не вопрос, который вы вообще должны задавать. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Послушайте, это… это… эта статья, о которой мы говорим, это ересь, это не то, что нас волнует. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом».
«Вот не знает Карин, что до нее все уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой: у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие», – заявила Захарова.
По словам дипломата, Жан-Пьер «нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова «жемчуг») своего российского коллеги эпохи «святых 90-х» – ей многое должно пригодиться».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
|
|
Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, заявил Кол, передает ТАСС.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.
Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.
«Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
|
|
Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.
В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.
На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin. В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США озаботился избыточностью санкций против России
|
|
Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.
Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.
«Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – заявил он.
Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что России «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».
Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США разрешил операции по энергоносителям с попавшими под санкции банками
|
|
Министерство финансов США разрешило проводить операции по энергоносителям с попавшими под санкции российскими банками до 5 декабря 2022 года, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии.
До этого срока разрешаются операции, связанные с энергоносителями, с банками ВЭБ, «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и ЦБ РФ, передает РИА «Новости».
«Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть», – сказано в документе.
Также разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Ранее аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice отметил, что западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. По его словам, российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
США захотели снизить возросшие доходы России от нефти
Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.
Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.
Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщили источники.
Bloomberg сообщает, что в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs еще вели деятельность по торговле российским долгом. Соответствующие операции были прекращены после указания со стороны минфина США, передает ТАСС.
Напомним, минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет все возможности платить по внешним долгам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Михалков вспомнил в День России о развале «великой страны СССР»
Режиссер Никита Михалков поздравил соотечественников с Днем России, отметив при этом, что сам встречает этот праздник «со слезами на глазах».
«Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником 12 июня, Днем России. Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны – Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых – они известны. Но все равно День России – это День России. С праздником!» – написал в своем Telegram-канале режиссер.
Ранее Владимир Путин вручил Никите Михалкову знак Героя Труда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД