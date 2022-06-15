Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом

|
15 июня, среда | Последнее обновление — 06:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США заявили, что Киев сам должен принимать решение о территориальных уступках
Разделы
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше?
Подробности...
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
Подробности...
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
Подробности...
На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.
Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракета американской компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.
Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов, передает РИА «Новости».
«У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники) на орбиту», – говорится в заявлении Astra.
Напомним, в декабре 2020 года ракета частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, потерпела крушение из-за аварии второй ступени. В сентябре того же года ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
|
|
Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о способности России остановить работу ядерных реакторов США
|
|
В случае отказа России поставлять США обогащенный уран, Вашингтон может столкнуться с негативными последствиями для работы реакторов вплоть до их остановки, предупреждают научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.
«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, многие действующие в США и Евросоюзе реакторы произведены в России, и Москва поставляет для них комплектующие. По мнению авторов материала, если напряжение между Россией и Западом не спадет, многим атомным электростанциям грозит приостановка работы. Такой сценарий может привести к нехватке мощностей для потребительского спроса.
В публикации говорится, что решением проблемы станет возобновление работы конверсионного завода в США, которой простаивал много лет. Однако предприятие не сможет работать на полную мощность без помощи правительства.
В то же время существует необходимость обогащать уран, а для этого частные компании должны расширить производство для замены поставок из России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Франция обречена на атомную зависимость от России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США признали превосходство российской артиллерии над американской
Российская артиллерия по своим возможностям превосходит полевые орудия армии США, заявили эксперты центра RAND Corporation.
По словам аналитика RAND Джона Гордона, в течение двух десятков лет Пентагон пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, потому что с начала 2000-х годов стал уделять внимание в первую очередь противоповстанческим операциям. В итоге противовоздушная оборона и полевая артиллерия столкнулись с особенно серьезными сокращениями, сообщил американский журнал The National Interest.
«Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», – отметил он.
В случае, если речь идет об обычных снарядах, дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 «Паладин» составляет 24 километра, а если об активно-реактивных – 32 километра, говорится в материале. В то же время дальность стрельбы российской БМ-30 «Смерч» составляет порядка ста километров, а ракетного комплекса СС-26 «Искандер» – около четырехсот.
По мнению аналитиков, помимо России угрозу представляет и Северная Корея. В случае нового конфликта на Корейском полуострове артиллерия США может оказаться «не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться при борьбе с практически равным соперником».
Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Паровоз западной экономики и цифровых валют летит в стену на полных парах
|
|
Страны, которые ввели санкции против России, поняли, что не смогут выжить без российских ресурсов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Как заявил Медведев в Telegram: «Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». Он подчеркнул, что без России эти «персонажи» не смогут получить «еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам». Медведев отметил, что «список можно продолжать».
«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», – заявил он, добавив, что не станет «напоминать» про «инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик».
По его словам, «все данные в открытом доступе», а идет «только первый месяц лета». «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – заявил он. Кроме того, Медведев опубликовал фото кота, сопроводив фотографию подписью: «В ожидании очередного пакета санкций».
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома изучать опыт Ястржембского
Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует перенять опыт представителя Бориса Ельцина Сергея Ястржембского, который смог одной фразой описать состояние президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила в своем Telegram-канале, что Жан-Пьер на вопрос «Есть ли у Байдена запас жизненных сил – физических и ментальных, – чтобы оставаться на посту после 2024?» ответила: «Вы задаете такой вопрос, боже мой! Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Это… это… не вопрос, который вы вообще должны задавать. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Послушайте, это… это… эта статья, о которой мы говорим, это ересь, это не то, что нас волнует. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом».
«Вот не знает Карин, что до нее все уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой: у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие», – заявила Захарова.
По словам дипломата, Жан-Пьер «нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова «жемчуг») своего российского коллеги эпохи «святых 90-х» – ей многое должно пригодиться».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
|
|
«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
|
|
Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.
В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.
На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin. В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
|
|
Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, заявил Кол, передает ТАСС.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.
Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.
«Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США разрешил операции по энергоносителям с попавшими под санкции банками
|
|
Министерство финансов США разрешило проводить операции по энергоносителям с попавшими под санкции российскими банками до 5 декабря 2022 года, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии.
До этого срока разрешаются операции, связанные с энергоносителями, с банками ВЭБ, «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и ЦБ РФ, передает РИА «Новости».
«Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть», – сказано в документе.
Также разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Ранее аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice отметил, что западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. По его словам, российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщили источники.
Bloomberg сообщает, что в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs еще вели деятельность по торговле российским долгом. Соответствующие операции были прекращены после указания со стороны минфина США, передает ТАСС.
Напомним, минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет все возможности платить по внешним долгам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Михалков вспомнил в День России о развале «великой страны СССР»
Режиссер Никита Михалков поздравил соотечественников с Днем России, отметив при этом, что сам встречает этот праздник «со слезами на глазах».
«Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником 12 июня, Днем России. Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны – Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых – они известны. Но все равно День России – это День России. С праздником!» – написал в своем Telegram-канале режиссер.
Ранее Владимир Путин вручил Никите Михалкову знак Героя Труда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Билла Клинтона обвинили в обмане России про нерасширение НАТО
|
|
Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
По его словам, Джордж Буш-старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока, передает РИА «Новости».
«Джордж Буш-старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <…> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш-младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», – высказался Хомский.
Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах. «Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: «Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», – пояснил он.
Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.
В начале июня глава МИД России Сергей Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса. В конце апреля Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на Украине силами НАТО годами создавался антироссийский плацдарм, требования Москвы по безопасности игнорировались.
20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. Двумя днями ранее немецкие СМИ сообщили, что в Британском национальном архиве был обнаружен документ, который подкрепляет слова российских властей о том, что при объединении Германии СССР было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.
В январе Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
Напомним также,12 января посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ. Днем ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
10 января замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря 2021 года президент Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
New York Times назвала сопротивляющиеся антироссийским санкциям страны
Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к антироссийским санкциям, заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
Они подчеркнули, что американский лидер Джо Байден стремится оказать влияние на Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они ввели санкции против Москвы, оказали на нее дипломатическое давление и предоставили Киеву военную помощь, передает агентство «Прайм».
«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с США по другим важным вопросам безопасности», – говорится в публикации.
Отмечается, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую входят не только страны Европы, но и Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Однако американские чиновники заявили о трудностях, которые связаны с попытками оказать влияние на другие страны, чтобы изолировать Россию.
По мнению обозревателей, Россия смогла восстановить рубль из-за сохранения торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.
«Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине», – говорится в материале.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|