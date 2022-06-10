Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев

Глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

Комментируя майские данные об инфляции, установившей рекорд более чем за 40 лет, Байден заявил: «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин». По его словам, «путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру», передает РИА «Новости».

Как заявил Байден, «высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов». Он указал, что «бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине».

«Даже пока мы продолжаем работу над защитой демократии на Украине, нам следует сделать больше и быстрее, чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах», – сказал он.

Также Байден обвинил девять иностранных судоходных компаний, которые «перевозят грузы из Азии в США». По его словам, они «сформировали три консорциума» и «подняли свои цены на 1000%». Президент США призвал Конгресс страны «положить этому конец». «Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 млрд долларов. Семикратный рост за год», – сказал он.