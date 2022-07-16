Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена 16 июля 2022, 08:59 Текст: Антон Никитин

Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер. Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости». «Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер. А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер. Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН. «От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт. Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.

Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе 15 июля 2022, 17:15

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

«Назначение Юрия Борисова свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назначив на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова. «От реализации военной программы будет зависеть обороноспособность нашей страны в нынешних непростых условиях. Это станет приоритетом на ближайшие годы», – убежден научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. «Учитывая, что Борисов курировал военно-промышленный комплекс, его назначение в Роскосмос означает приоритет военной программы. Думаю, перед ним будет поставлена задача обеспечить ее реализацию», – полагает Крамник. Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. Назначение Юрия Борисова связано с «усилением военной составляющей космической отрасли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли. Это особенно актуально в условиях того, что интерес к гражданскому освоению космоса находится на спаде», – посетовал собеседник. В пятницу глава государства Владимир Путин принял ряд кадровых решений. Своим указом он сместил Юрия Борисова с должности вице-премьера. Также Путин освободил от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначил на эту должность Борисова. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером. Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста 15 июля 2022, 23:55

Фото: Guardian New/Youtube

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая о встрече в пятницу Байден сообщил, что принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – приводит его слова ТАСС. Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. Он заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным», передает РИА «Новости». Когда его спросили, уверен ли он в том, что аналогичный случай не повторится, Байден сказал: «Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь». По словам Байдена, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил президент США. Невеста убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз заявила, что на президенте США будет лежать ответственность за следующие преступления, которые, по ее словам, могут быть совершены по приказу наследного принца Саудовской Аравии. Напомним, Байден отправился в ближневосточное турне. Он заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Наследный принц Саудовской Аравии напомнил Байдену о тюрьме Абу-Грейб 16 июля 2022, 05:25 Текст: Антон Антонов

В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников, сообщил саудовский официальный источник. Источник Al-Arabiya сообщил, что Байден быстро поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашогджи. В ответ принц указал, что его страна приняла все необходимые процессуальные действия, чтобы предотвратить «повторение подобных ошибок в будущем». При этом бен Салман заявил, что подобные события происходят во всех уголках мира. Он сказал, что «США тоже совершили ряд ошибок, как инцидент в Абу-Грейб», передает РИА «Новости». Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. СМИ: Россия выиграет от переговоров Байдена в Саудовской Аравии 15 июля 2022, 20:28 Текст: Кристина Цыцура

Переговоры главы США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии с целью нарастить добычу нефти могут обернуться плюсом для России. Такое мнение выразил в пятницу обозреватель газеты Washington Times Бен Вольфганг. Автор сослался на данные агентства Reuters, которое писало о большом росте импорта Саудовской Аравией российского топлива за период с апреля по июнь. Топливо из России используется внутри страны для выработки энергии, такой ход позволяет КСА экспортировать больше собственных энергоносителей, передает ТАСС. Если Байден сможет убедить лидеров КСА нарастить объемы добычи энергоносителей, то Москва сможет продолжить продавать Саудовской Аравии топливо, сохранив источник дохода. Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю. Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену 16 июля 2022, 09:43 Текст: Антон Никитин

Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Видео эпизода опубликовала во «ВКонтакте» востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича. В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом. «Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» – спросила журналистка. Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, произошедшего в 2018 году в Турции. В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников. Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы. Названа причина смерти бывшей жены Дональда Трампа 16 июля 2022, 06:41 Текст: Антон Антонов

Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента США Дональда Трампа, умерла в результате несчастного случая, сообщил главный судмедэксперт Нью-Йорка. По информации СМИ, тело Иваны Трамп было обнаружено у лестницы на первом этаже ее дома в Нью-Йорке. Следователи полагали, что она просто упала. В заявлении главного судмедэксперта города говорится, что она скончалась в результате несчастного случая от травм туловища, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Напомним, Ивана Трамп умерла на 74-м году жизни. Ивана и Дональд Трамп состояли в браке с 1977 по 1992 год. У пары трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп. Путин освободил Борисова от должности вице-премьера России 15 июля 2022, 14:51 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства России. «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля. Кроме того, президент подписал указ, по которому число вице-премьеров в российском правительстве сокращено с 11 до 10. Согласно документу, внесено изменение в указ главы государства о структуре федеральных органов исполнительной власти: в одном из его пунктов слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей». Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» был подписан 21 января 2020 года. Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Ранее в пятницу Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером. Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине 16 июля 2022, 08:28 Текст: Антон Никитин

Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол. «В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> «. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», – сказал Макфол в интервью украинским СМИ. Его слова передает РИА «Новости». Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства. Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу. Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы являются одним народом. Так, он называет русских и украинцев единым целым в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года. В публикации российский лидер обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля 2022, 10:46 Текст: Александра Юдина

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил глава фракции Владимир Васильев. «Поддержали единогласно», – передает РИА «Новости» его слова. Как заявил глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), первым пунктом повестки на пленарном заседании Госдумы будет обсуждение кандидатуры Мантурова на новый пост. «Первым пунктом повестки на пленарном заседании (Госдумы) будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера», – сказал он. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что Минпромторг является сегодня «мотором сопротивления западным санкциям» и сообщил о готовности партии «Новые люди» поддержать кандидатуру Мантурова. Глава правительства Михаил Мишустин назвал Мантурова профессионалом с большим опытом и пожелал удачи кандидату на новой должности. Российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером. ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81% 15 июля 2022, 17:10 Текст: Валентина Григоренко

Президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно данным Фонда «общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 81% опрошенных. Из сообщения на сайте ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 июля 2022 года составил 79,1% (+1,3 п.п. за неделю). О своем доверии Владимиру Путину заявили 81,5% россиян. Результаты опроса ФОМ показали, работу Путина положительно оценивают 81% респондентов, а доверяют президенту 79%. В июне согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценили 82% опрошенных, а по данным ВЦИОМ уровень одобрения работы Путина превысил 81%. Клинтон сочла обновленный иск Трампа лишенным фактов 15 июля 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала обновленный иск бывшего американского президента Дональда Трампа «раздутым» политическим манифестом, лишенным фактов. Клинтон, которая баллотировалась в президенты США от Демократической партии в 2016 году, и близкие к ее предвыборному штабу лица обвиняются в иске в заговоре в ходе предвыборной гонки с целью распространить сведения о связи ее оппонента Трампа с Россией, подорвать его репутацию и не допустить избрания на пост президента, передает ТАСС. Как сообщает Bloombegr, Клинтон и ее соратники в ходатайстве об отклонении иска заявили, что в пересмотренном документе «увязывается серия не связанных друг с другом политических споров, которые Трамп магическим образом превратил в масштабный заговор». Адвокат бывшей первой леди и госсекретаря США Дэвид Кендалл написал, что всех людей, обвиненных в иске, связывает лишь «антипатия истца к ним». Ранее Трамп пообещал, что республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», припомнив Демократической партии США все ранее известные нарушения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обсудил с Совбезом ситуацию в регионах 15 июля 2022, 18:24 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, предложил обсудить ситуацию в российских регионах. «Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах России. Давайте сегодня об этом и поговорим», – приводит его слова ТАСС. Путин передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ Александру Бортникову. В совещании также приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Путин на очередном совещании с постоянными членами Совбеза (СБ) обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В Госдуме объяснили рост доверия россиян к Путину 15 июля 2022, 19:45 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, и это увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян превысил 81%. «Санкции против российской экономики не сработали так, как об этом мечтали наши «западные партнеры», что стало результатом своевременных решений президента, правительства и государства в целом. Наше общество видит это, поэтому и уровень доверия к Путину растет», – пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Санкционная война развивается в последнее время не по сценарию ее зачинщиков – США и Евросоюза, отметил собеседник. «Ограничения бьют по самим странам Запада, прежде всего, по простым гражданам, что выражается в небывалом росте цен на услуги ЖКХ и потребительские товары. Более того, как мы видим, в Европе уже бьют тревогу, в некоторых странах вводят самое настоящее ЧП в энергетике. Это – результат ссоры Запада с Москвой. Наши граждане понимают, что все идет скорее по плану Путина, чем по плану недружественных стран, и поэтому выражают доверие лидеру страны», – отметил Матвейчев. Доверие к Путину растет и потому, что все его обещания воплощаются в жизнь, у него слова не расходятся с делом – в отличие от обещаний лидеров ряда других стран, указал парламентарий. «Безответственные, бессмысленные шаги в ситуации с Украиной уже стоили кресла нескольким лидерам коллективного Запада. Подали в отставку британский и итальянский премьеры – Борис Джонсон и Марио Драги», – напомнил депутат. Такая кадровая чехарда в Евросоюзе по контрасту тоже внушает россиянам еще большую уверенность в своем лидере, добавляет он. По словам депутата, российское общество также положительно реагирует на успехи украинской операции, например – на полное освобождение Луганской народной республики. Соответствующие аналитические службы на Западе мониторят уровень популярности Путина, но, вероятно, будут и впредь «биться лбом о стену», пытаясь внести раскол между обществом и властью в России, предположил Матвейчев. Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ с 4 по 10 июля. Результат предыдущей недели показывал уровень доверия, равный 80,7%. Уровень доверия к председателю правительства Михаилу Мишустину также вырос с 62,2% до 62,9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль спросили о ревакцинации Путина от коронавируса 15 июля 2022, 13:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, прошел ли глава государства Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса. «Не могу сказать, не знаю», – передает ТАСС слова представителя Кремля. При этом, отвечая на вопрос, делал ли он сам ревакцинацию, Песков сказал: «Я делал прививку, она у меня еще пока действует». Пресс-секретарь отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом иная, чем годом ранее, когда из-за случаев ковида в ближайшем окружении Путину пришлось уйти на карантин. «Сейчас вспышки нет, мы не можем сказать, пока нет или в целом ее нет. Сейчас иная ситуация», – сказал он, добавив, что в настоящее время каждый сотрудник администрации президента «персонально заботится о своем здоровье». Напомним, в середине сентября 2021 года Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». В Кремле сказали, как быстро Мантуров может быть назначен вице-премьером 15 июля 2022, 13:15 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин очень быстро, возможно, уже в пятницу подпишет указ о назначении министра промышленности Дениса Мантурова вице-премьером в случае, если его кандидатуру одобрит Госдума, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Очень быстро. ... Может быть и сегодня», – ответил Песков на вопрос о том, когда президент планирует подписать указ о назначении Мантурова в случае, если Госдума одобрит назначение министра на пост вице-премьера, сообщает РИА «Новости». Российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером. Глава правительства Михаил Мишустин назвал Мантурова профессионалом с большим опытом и пожелал удачи кандидату на новой должности.