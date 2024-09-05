Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.2 комментария
Китай выступил против гегемонизма и менталитета холодной войны
Зампредседателя КНР: Китай выступает против гегемонизма и менталитета холодной войны
Китай выступает против политики гегемонизма, менталитета холодной войны и вмешательства в дела других государств, сказал зампредседателя КНР Хань Чжэн в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, Китай стимулирует глобальное развитие, стоит на страже мира во всем мире, выступает против менталитета холодной войны, гегемонизма и политики силы во всех ее проявлениях, применения двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела других государств, передает ТАСС.
Ранее Китай заявил о готовности содействовать повышению уровня сотрудничества с Россией.