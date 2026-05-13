США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.
Посол КНР в России призвал не сбавлять темп в переговорах по Ирану
Пекин настаивает на мирном решении ближневосточного кризиса и скорейшем возобновлении безопасного движения судов через стратегически важный Ормузский пролив, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Сейчас ситуация в Иране находится на ключевом этапе: режим прекращения огня показывает хрупкость, безопасность в регионе ухудшается, а гуманитарная обстановка остается тяжелой», – заявил дипломат ТАСС..
Власти КНР выступают за политическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, поэтому Чжан Ханьхуэй отметил важность сохранения текущего темпа переговорного процесса по иранской проблеме.
По его словам, в сложившихся условиях всем участникам следует проявить добрую волю. Чжан Ханьхуэй призвал придерживаться дипломатического пути решения проблемы и добиваться долгосрочного мира в Персидском заливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США. Bloomberg сообщило, что Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем. При этом CNN сообщил о планах американского лидера возобновить удары по Ирану.