От атак ВСУ пострадали девять жителей Белгородской области

Шуваев сообщил о ранении девяти белгородцев при ударах ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

За прошедшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины пострадали девять мирных жителей Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе MAX.

«В Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили девять человек. Пятеро из них продолжают лечение в больнице. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – написал он.

Глава региона также добавил, что в больнице скончалась женщина, которая была ранена 21 августа при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородском округе. Он выразил соболезнования ее родным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Несколькими днями ранее глава региона заявил о гибели троих и ранении четверых человек при массированных украинских ударах.

В начале сентября жертвами целенаправленного обстрела города Шебекино стали четыре человека, включая двух медицинских работников.