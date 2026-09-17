О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
От атак ВСУ пострадали девять жителей Белгородской области
Шуваев сообщил о ранении девяти белгородцев при ударах ВСУ
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ранении девяти мирных жителей в результате украинских ударов за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины пострадали девять мирных жителей Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе MAX.
«В Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили девять человек. Пятеро из них продолжают лечение в больнице. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – написал он.
Глава региона также добавил, что в больнице скончалась женщина, которая была ранена 21 августа при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородском округе. Он выразил соболезнования ее родным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Несколькими днями ранее глава региона заявил о гибели троих и ранении четверых человек при массированных украинских ударах.
В начале сентября жертвами целенаправленного обстрела города Шебекино стали четыре человека, включая двух медицинских работников.