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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня

    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    6 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров Латвии поддержал продление участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года, сообщило министерство обороны страны.

    Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

    В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

    Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

    В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

    В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.

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    7 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст и урезать соцпособия

    Yle: В Финляндии запланировали масштабное урезание социальных пособий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Финляндии подготовило проект масштабной реформы социального обеспечения, которая предусматривает сокращение государственных услуг и увеличение возраста выхода на пенсию.

    Финское ведомство разработало план урезания пособий и повышения пенсионного возраста до 70 лет для остановки роста государственного долга и снижения его отношения к валовому внутреннему продукту, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Реформа, по оценке министерства, позволит сохранить основы социального государства и улучшит баланс бюджета на сумму от восьми до 11 млрд евро. Проект предусматривает сокращение расходов, повышение налогов и структурные преобразования, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предложено принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

    Наибольшие возможности для экономии выявлены в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг сэкономит сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты добавит еще около 10 тыс. работающих лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации.

    Экономика восточной части страны рухнула без туристов из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крахе финской экономики.

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    6 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о трудностях с сохранением численности армии

    Минобороны Швейцарии отметило сложности с сохранением численности армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность вооруженных сил Швейцарии, вероятно, сократится примерно на 12% к 2030 году, сообщило министерство обороны страны.

    В Минобороны Швейцарии заявили о сложностях в сохранении количественного состава армии. Поддержание численности вооруженных сил страны является серьезной проблемой, говорится в сообщении военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    На данный момент в армии Швейцарии достаточно военнослужащих для обеспечения нормативной численности в 100 тыс. человек. По оценкам на 2026 год, личный состав насчитывает 147 тыс. 17 человек. Однако ожидается, что к 2030 году это число упадет ниже 130 тысяч.

    Число досрочных увольнений, в том числе для перехода на гражданскую службу, неуклонно растет, ежегодно армию покидают около 12 тыс. военнообязанных. При этом отмечается рост интереса женщин к военной службе.

    Парламент поручил Федеральному совету ввести систему обязательной службы в сфере безопасности для укомплектования армии и гражданской защиты. В июне совет утвердил необходимые основы, в кантонах идут консультации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения.

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    7 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Феномен Эль-Ниньо привел к аномальному нагреву востока Тихого океана

    Восточная часть Тихого океана нагрелась на три градуса выше нормы из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Природное явление Эль-Ниньо вызвало аномальное повышение температуры воды в восточной части Тихого океана, которая уже на три градуса превышает норму.

    «Развивающееся в настоящее время Эль-Ниньо будет одним из сильнейших за историю инструментальных наблюдений. Уже сейчас аномалия температуры на востоке Тихого океана превысила три градуса, а по прогнозу своего максимума явление достигнет к концу 2026 года», – сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Железнова, передает ТАСС.

    Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают значительное влияние на климат и погоду Земли, вызывая потепление или охлаждение верхнего слоя воды в Тихом океане. Это приводит к каскадным изменениям в глобальной климатической системе.

    По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо с вероятностью почти 100% сохранится до февраля 2027 года, достигнув пика интенсивности к концу текущего года. Ожидается, что явление может существенно изменить глобальные режимы температур и осадков, провоцируя экстремальные погодные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце предрекли гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе ученый предупредил о непредсказуемых глобальных последствиях Эль-Ниньо.

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    7 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что к пятнице температура воздуха в Москве повысится до плюс 19 градусов, при этом ожидается переменная облачность без осадков.

    К концу рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха, передает ТАСС.

    «В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг [ожидается] такая же, как накануне, – плюс 14–16 градусов. <...> К пятнице в Москве потеплеет до плюс 17–19 градусов», – сказала Макарова.

    По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, а в ночь на пятницу – плюс 7–9 градусов. Кроме того, западный ветер сменится в четверг южным с порывами до 15 метров в секунду, также ожидается спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник метеорологи рассказали о причинах завершения сухой осени в столице.

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    7 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону

    Рубио: Европа должна взять на себя большую долю расходов на оборону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы должны взять на себя большую долю расходов на оборону своего континента, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Страны Европы должны взять на себя большую долю бремени по защите своего континента», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией.

    «Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру», – сказал госсекретарь США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону.

    В мае он заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.

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    7 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

    Крупнейшие профсоюзы Испании решили провести всеобщую забастовку 11 ноября

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса
    @ REUTERS/Nacho Doce REFILE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители профсоюза арендаторов жилья сообщили, что 11 ноября в Испании пройдет первая за 14 лет всеобщая забастовка на фоне жилищного кризиса.

    В Испании 11 ноября состоится 24-часовая всеобщая забастовка, организованная на фоне острого жилищного кризиса, передает РИА «Новости». «Крупнейшие профсоюзы страны CCOO и UGT, а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября», – заявили в профсоюзе арендаторов.

    Массовые протесты начались в Мадриде после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, после чего активисты разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два правительственных жилищных декрета.

    Это станет первой всеобщей забастовкой с ноября 2012 года. На фоне отклонения инициатив премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября, чтобы получить поддержку для реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент. В понедельник премьер-министр страны назначил внеочередные всеобщие выборы.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в испанских городах.

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    7 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД назвал зеленую повестку в Евросоюзе культом

    МИД: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ из-за катаклизмов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что Евросоюз превратил зеленую повестку в культ и отказывается признавать свои просчеты в этой сфере.

    По словам Кононученко, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм. «В ЕС возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что в чем-то они промахнулись, не намерены», – сообщил Кононученко.

    Дипломат подчеркнул, что участившиеся чрезвычайные происшествия приводят к росту климатического экстремизма в объединении, передает РИА «Новости».

    Минувшим летом страны Европы столкнулись с интенсивной волной жары. Наиболее сложная обстановка с засухой и повышенной пожарной опасностью наблюдалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

    Ущерб европейских государств от лесных пожаров и аномально высоких температур в 2026 году превысил 3 млрд евро. По оценке издания FT, только за первые два месяца пожароопасного сезона на континенте сгорело почти 500 тыс. гектаров леса.

    Ранее глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе.

    Летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

    В августе аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты.

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    7 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Синоптики предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

    Синоптик Леус: В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

    По его словам, неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, две из которых выбросили по направлению к Земле облака плазмы крупного размера.

    Международные центры, проанализировав данные космических телескопов, пришли к выводу, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. 9 октября возможно формирование магнитных бурь уровней G1-G2. Вероятность такого развития событий составляет 80%.

    Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    7 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 900 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, почти достигнув отметки в 890 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 886 долларов, увеличившись на 0,7%. Позже показатель достиг 889,7 доллара, что на 1,1% выше расчетной цены предыдущего дня, пишет РИА «Новости».

    Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам сентября выросли на 20%, достигнув 897 долларов за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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