Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.