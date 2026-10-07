Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Суд в Москве оштрафовал Google и TikTok на 10 млн рублей
Таганский районный суд Москвы признал компании Google и TikTok виновными в повторном нарушении требований российского законодательства к иностранным интернет-компаниям.
Каждой из корпораций назначен административный штраф в размере 10 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Суд назначил каждой из организаций наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», – рассказали в инстанции.
Речь идет о неисполнении обязанностей по так называемому закону о «приземлении»: иностранные компании обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить электронную форму для обращений российских граждан и организаций, а также открыть филиал, представительство или учредить российское юридическое лицо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента.
Инстанция также взыскала 14 млн рублей с сервиса Twitch.
В прошлом году суд назначил Telegram штраф в 7 млн рублей.