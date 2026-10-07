Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента
Суд в Москве назначил штрафы по 3,8 млн рублей Telegram, Google и Reddit
Московский суд признал компании Telegram, Google и Reddit виновными в неудалении запрещенной информации и назначил каждой штраф в размере 3,8 млн рублей.
Столичный суд оштрафовал сразу несколько крупных иностранных ИТ-компаний за отказ удалять запрещенную в России информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Суд постановил признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.
Аналогичные денежные взыскания на сумму 3,8 млн рублей каждое по статье о неудалении запрещенного контента были выписаны компаниям Google и Reddit.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Twitch на 14 млн рублей за неудаление контента.
Во вторник стало известно, что долг Telegram по штрафам в России превысил 45 млн рублей. В прошлом месяце Google, Pinterest и Telegram также оштрафовали за неудаление запрещенного контента.