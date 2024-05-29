Швеция дарит Украине легкую воздушную мишень для России

Эксперты объяснили смысл передачи ВСУ Швецией двух самолетов ДРЛО ASC 890

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Правительство Швеции передаст ВСУ два самолета-разведчика ASC 890. Поставка будет осуществляться в рамках масштабного пакета «помощи», куда также войдут и денежные средства в размере 13,3 млрд крон (1,26 млрд долларов). Официальная цель Стокгольма – поспособствовать «укреплению противовоздушной обороны Украины».

При этом еще на прошлой неделе Швеция сформировала трехлетнюю программу военной поддержки офиса Зеленского. Планируется, что ежегодные расходы на поддержку ВСУ составят 25 млрд крон, то есть 75 миллиардов за весь обозначенный в документе период (2,24 и 7,02 млрд долларов соответственно).

Наибольший интерес из всех «подарков» Стокгольма украинской армии выделяется самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ASC 890, также известный как Saab 340 AEW&C. Судно способно находиться в воздухе более пяти часов.

По информации интернет-портала Plane Encyclopedia, шведская разработка оснащена радарами Erieye, позволяющими пилоту отслеживать необходимые цели на расстоянии от 300 до 400 км. Однако область сканирования по обе стороны самолета составляет лишь 120 градусов, что оставляет носовую и хвостовую части судна в «мертвой зоне».

Данный недостаток компенсируется за счет широкого функционала установленной на борт системы наблюдения. Так, сектора, которые обозначены как наиболее важные, способны одновременно сканироваться сразу в нескольких режимах. При работе над морской гладью самолет также сохраняет эффективность.

Для максимальной реализации возможностей судна необходимо размещение на борту четырех диспетчерских станций. Однако ASC 890 может обходиться и без них, напрямую передавая информацию, собранную радарами, коллегам «на земле». Экипаж самолета состоит из шести человек. Судно оснащено двумя турбовинтовыми двигателями мощностью по 1870 л. с. каждый.

При этом ASC 890 можно назвать достаточно редким самолетом. В настоящий момент во всем мире имеется всего лишь 12 образцов данной модели: по четыре единицы к 2024 году сохраняли Швеция и Пакистан, а Саудовская Аравия и Таиланд оснастили свой авиапарк двумя суднами.

По информации портала Airforce Technology, в прошлом году контракт с Saab (фирма-производитель) на создание двух самолетов заключило и министерство обороны Польши. Сумма, указанная в договоре, достигла 57,6 млн долларов (включает в себя не только строительство моделей, но и дальнейшее обслуживание). Соответственно, цена одного судна приблизительно составляет 28,8 млн долларов.

Западные страны возлагают на передачу ВСУ двух ASC 890 большие надежды. Издание Bloomberg подчеркивает, что машины будут развернуты украинской армией в координации с поставками истребителей F-16, что значительно повысит авиационный потенциал войск, подчиненных офису Зеленского.

«Мы провели интенсивные обсуждения со странами, владеющими F-16, по итогам которого пришли к выводу, что дополнительная передача ASC 890 позволит значительно увеличить потенциал системы ПВО Украины. Это окажется важным вкладом в создание для ВСУ принципиально новых возможностей», – подчеркнул Пал Джонсон, министр обороны Швеции.

При этом основными поставщиками офису Зеленского истребителей должны выступить Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Ожидается, что указанные страны передадут Украине более 60 самолетов. Подготовкой пилотов ВСУ для управления современными F-16 занимались США. Первая партия военных уже завершила данное обучение.

В экспертном сообществе отмечают, что подобная поставка может значительно повысить атакующий и оборонный потенциал противника. Тем не менее принципиального влияния на ход конфликта это не окажет, поскольку ВС РФ обладают преимуществом в возможности поражения воздушных целей.

«ASC 890 представляет собой самолет дальнего радиолокационного контроля, который может управлять воздушным движением, распределять указания на поле боя и наводить авиацию и наземные средства на необходимую цель. Данная поставка повысит потенциал ВСУ, но каких-то принципиальных для нас изменений на фронте ждать не нужно», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

«Два самолета смогут барражировать и выполнять свою работу около 14 часов. Больше находиться в воздухе они не смогут. Также перед ВСУ встанет проблема наличия различных образцов техники. Судно шведского производства, вероятно, может испытывать проблемы при сопряжении с немецкими или американскими системами. Не факт, что они смогут совместно работать. На адаптацию уйдет время», – отмечает собеседник.

«Взаимодействие с F-16 также не приведет к катастрофе.

Да, это увеличит, например, поле зрения и точность работы истребителей. Однако летчики будут еще недостаточно хорошо подготовленными. К тому же таких машин у Украины также будет немного», – акцентирует эксперт.

«ВСУ необходимо переобучить экипажи для этих самолетов. Нужно, чтобы летчики умели ими управлять, а техники обслуживать, если только страны НАТО не предоставят своих специалистов. Кроме того, Украине нужно подготовить операторов, которые способны контролировать системы ASC 890. Процесс обучения столь важных кадров может занять полтора года», – подчеркивает он.

«При этом, отмечает эксперт, все это время самолет необходимо где-то хранить. «Безусловно, ВСУ будут пытаться маскировать машину, а также ставить ее в прочное укрытие, чтобы не дать уничтожить. Однако шило в мешке не утаишь, и мы найдем ASC 890, а после нанесем удар, например, с помощью нашей авиации», – поясняет собеседник.

«Также противник может разместить ASC 890 в Польше или Румынии, что будет мешать уничтожению машины на аэродроме. Однако эти самолеты при выполнении задания наверняка будут пересекать границу Украины. Именно в это время по новой технике можно будет нанести удар», – акцентирует он.

«При этом разведывательные системы НАТО и так отправляют данные ВСУ. Однако они не имели возможности пересечь воздушное пространство Украины. Потребность получить доступ к максимуму информации продиктовала западным государствам необходимость поставить шведские машины. Теперь их самолеты смогут летать непосредственно над зоной конфликта», – подчеркнул собеседник.

«Значит, нам нужно готовить средства противодействия ASC 890.

Во-первых, против этой машины нужно применять системы РЭБ. Во-вторых, важно тренировать новые тактические приемы авиации. В-третьих, осознанно готовить российские системы ПВО к стрельбе по далеко расположенным целям», – считает Попов.

ASC 890 способны передавать данные по выпущенным российским боеголовкам, что может усложнить работу ВС РФ, отмечает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Их достаточно легко использовать с истребителями F-16, так как на обеих машинах установлена система связи Link 16, которая позволяет быстро передавать данные между самолетами. Авиацию советского производства таким оборудованием нужно оснащать отдельно», – отмечает он.

«Такие поставки означают, что противнику недостаточно разведданных от самолетов, летающих в воздушном пространстве НАТО. Он хочет получать информацию вблизи нашей границы. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для ударов по территории РФ. Хранится же ASC 890 обычно в крытых ангарах и под прикрытием ПВО», – подчеркивает он.

По его словам, такой самолет – хорошая мишень. «Дело в том, что ASC 890 представляет собой тихоходную маломаневренную машину, которой нужно летать достаточно высоко. Поэтому следует ожидать, что наша авиация или системы ПВО начнут охоту за новой целью, как только она появится в зоне поражения. Также мы будем пытаться выявлять ASC 890 на аэродромах и уничтожать их там», – резюмировал Козюлин.